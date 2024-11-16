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江國豪自嘲習慣壘上有人　林岳平關鍵信心喊話奏效

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊15日對戰日本隊，江國豪6局登板，中繼2.2局，僅被敲1支安打，奪3次三振，有2次保送，無失分。他坦言，緊張到心跳很快，兩保送後投手教練林岳平信心喊話而回穩。

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

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江國豪6局登板時，與熟悉的投捕搭擋戴培峰搭配，連兩次保送後，投手教練林岳平喊暫停後回穩。江國豪賽後透露：「他（林岳平）賽前就提醒，不是正常表現，要賣力表現，盡全力把每個打者當作最後一個打者。」

原本設定陳柏清之後登板，但改由黃恩賜先拆彈，江國豪坦言：「一開始相當緊張，保送後就像季賽一樣壘上有人，就比較正常一點。餅哥說，人家還沒打出去不要再怕被打，投得比較邊邊角角，要積極進攻打者好球帶。」

在台灣國際賽首次亮相，江國豪表示：「在台灣有更多球迷，感覺滿震撼的。」最後一個出局數時，面對壘上有跑者的情況，三振首棒桑原將志：「培峰要的球跟我的想法不太一樣，但我用自己把握的球路面對打者。」

去年亞冠賽曾登板對韓國，江國豪說：「心態差不多，都是對打者積極進攻。這次心跳很快，站上投手丘，聲音和觀眾的亢奮讓緊張感更高。第一個保送後，就習慣這種感覺了。」談到戴培峰的全壘打，他說：「他的狀況不錯，在球數落後時掌握失投球，真的替他很開心。」

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華隊江國豪台灣國際賽投手全壘打影音

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