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曾豪駒：雖敗猶榮！球員展現不退縮氣勢力抗日本

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊在台北大巨蛋以1:3不敵日本武士隊，總教練曾豪駒賽後仍給予球員高度肯定，「雖敗猶榮，面對如此強敵，我們展現了不退縮的氣勢。」

中華隊今晚在滿場球迷吶喊聲中奮戰，可惜首局就因三壘手潘傑楷的失誤讓日本隊先馳得點。第3局再被辰己涼介敲出二壘安打添分，第4局更遭源田壯亮轟出全壘打，陷入0:3落後。直到第7局才由戴培峰的陽春砲打破得分荒，無緣逆轉戰局。

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投手調度方面，先發投手陳柏清主投3.1局就退場，被擊出2安打包括1轟，另有3次保送，失掉3分。黃恩賜、王志煊首度登板穩定局面，江國豪更在第6局一三壘有人時連飆2K化解危機。第9局莊昕諺解決兩名打者後退場，換上陳冠偉。

「每位投手都有達到預期目標。」曾豪駒解釋調度策略時表示，球團主要設定陳柏清在比分差距可控制的情況下，為球隊製造更多出局數，「看是3分還是2分。」整體而言，投手群都有按照設定的目標，「安定下來才能延續最後。」

這場終場1比3輸球，但是一場精彩的投手戰。曾豪駒說，「很可惜沒在主場、全場一個球迷之下奪下勝利，實在很可惜，結果不好，雖敗猶榮，輸球由教練來承擔 。「

「今天對日本武士強隊，我們沒退縮，選手在場上勇於面對這樣一個強隊，我相信這是對我們選手，對我都是很好經驗。」曾豪駒直言，「這次比賽與過去很不同，面對日本隊時，我們不再有絲毫退縮的感覺。相信經過這場比賽的歷練，每位選手都會有更顯著的成長。至於明天的比賽？其實每一場比賽對我們來說都是關鍵戰役，我們會繼續秉持一場一場來的態度，堅持奮戰到最後一刻。」

最後，曾豪駒特別感謝全台灣球迷的支持與鼓勵，「謝謝你們為我們加油，我們會繼續努力。」

關鍵字： 中華隊日本武士隊曾豪駒精彩投手戰不退縮

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