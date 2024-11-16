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「高砲塔」揚科維奇回鍋僅打1場　就遭夢想家Thank You

▲▼揚科維奇回鍋夢想家僅打1場就遭解約。（圖／夢想家提供）

▲揚科維奇回鍋夢想家僅打1場就遭解約。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

本季回鍋福爾摩沙夢想家的洋將揚科維奇(Stefan Jankovic)，開季僅在TPBL亮相過1次，出賽1場拿下9分、11籃板，隨即在今(16)日遭到解約。夢想家球團表示，「因其競技狀態未達球隊標準以及陣容考量，夢想家決定與揚科於測試期結束前終止合約。」

現年31歲揚科維奇來自塞爾維亞，身高211公分，體重110公斤，具備身材優勢與優異的外線手感，也能當作外圍傳導的發動機，他曾在PLG第2季幫助夢想家打進季後賽，卻在2022年季後賽首戰遭逢膝傷，賽季宣告報銷，失去重要戰力的夢想家也在該輪系列賽遭淘汰。

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揚科維奇今夏回鍋夢想家，當時他強調自己的身體狀況比之前更好，傷勢已完全康復，無論是他或夢想家總經理韓駿鎧，都希望能攜手完成「未完成」的奪冠任務。

不過夢想家今日宣布，因為揚科維奇競技狀態未達球隊標準以及陣容考量，決定在測試期結束前終止雙方的合約。這位「高砲塔」僅在TPBL出賽1場，上陣15分鐘拿下9分、11籃板，表現並不是特別理想。

夢想家最近拉出3連勝，以5勝1敗暫居龍頭寶座，領先3勝2敗的新北國王和3勝3敗的高雄海神。

關鍵字： TPBL夢想家揚科維奇

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