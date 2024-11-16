哈登命中第2973記三分！　追平歷史第2僅落後給柯瑞

▲哈登命中生涯第2973記三分，追平歷史三分命中數榜第2。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯快艇今（16日）客場踢館士頓火箭，可惜以104比125輸球，但快艇陣中主控哈登（James Harden）迎來生涯里程碑，本場他三分球9投3中，成功追平名人堂射手艾倫（Ray Allen）的2973記三分，並列NBA歷史三分命中數榜第2。

哈登賽前生涯三分球命中數已達2970記，距離排名歷史第2的艾倫2973記僅差3球。本場他三分球9投3中，成功追平艾倫2973記三分，排在前方的僅剩柯瑞（Stephen Curry），柯瑞截至目前（2024/11/16）以3779記三分球排名歷史第1，哈登落後柯瑞806記三分。

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艾倫花了18個球季創下這一紀錄，哈登則用16個球季就達成。值得一提的是，哈登的三分球命中數大多都來自於火箭時期，他在效力火箭的生涯裡命中了2029記三分，今天能在火箭主場達到歷史第2可說是別具意義。

James Harden's journey to 2,970 career made threes pic.twitter.com/IXySRChbvy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 15, 2024

哈登在為奧克拉荷馬雷霆效力的前3個賽季命中320記三分，在費城76人的2個賽季中命中207記，並在布魯克林籃網的2個賽季裡命中198記三分球。

哈登目前效力快艇，這是他在快艇的第2個賽季，目前已經命中219顆三分球。