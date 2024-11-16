柯瑞「理想搭檔」韌帶扭傷狀況曝　一數據預示勇士進總冠軍賽？

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士連2戰都出現傷兵，原本有機會成為天王柯瑞(Stephen Curry)固定先發後場搭檔的梅爾頓(De'Anthony Melton)，扭傷左膝前十字韌帶，目前沒有回歸時間表，奇兵沃特斯三世(Lindy Waters III)今(16)日也傷到左膝，不過灣區仍戰勝灰熊，開季10勝2敗可能預示著他們本季能走得「很遠」。

被主帥柯爾(Steve Kerr)大讚「攻守俱佳」的得分後衛梅爾頓，前一場對獨行俠扭傷左膝前十字韌帶，史丹佛醫學中心醫生艾布拉姆斯(Geoffrey Abrams)分析，「前十字韌帶扭傷有很多種情況。沒看到他要照MRI，這可能只是韌帶周圍有一點點發炎的輕微扭傷。」

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▲勇士梅爾頓。（圖／路透）

艾布拉姆斯指出，前十字韌帶是膝蓋周圍的主要韌帶之一，支撐球員進行切入和變向這些動作，「非常輕微的韌帶扭傷，沒有重大結構問題的情況下，可能只需要幾周的時間復原。」若有結構性損傷，恐怕就得動刀，復健過程必須增強膝蓋周圍的肌肉並讓那條韌帶痊癒。

本季才入隊的梅爾頓，在11日對雷霆、13日對獨行俠的比賽連續先發，他這2戰場均能得16.5分、7籃板、3助攻和2抄截，投籃命中率47.8%、三分命中率高達50%。他本季至今則出賽6場，繳出場均10.3分、3.3籃板和2.8助攻，整體命中率40.7%、三分命中率37.1%。

History bodes well for the Warriors this season ???? pic.twitter.com/z8HxfLIWrL — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 16, 2024

儘管傷了梅爾頓，今日頂替他先發的沃特斯三世也因為左膝過度伸展退場，勇士仍力退灰熊，戰績提升到10勝2敗。根據統計，在柯爾執掌灣區兵符後，勇士過去開季12場能至少拿10勝的5個賽季，全都挺進總冠軍賽；唯一的「例外」是2017-18賽季，他們開季9勝3敗，最終仍完成2連霸。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

而未能進入總決賽的賽季，前12場比賽的戰績如下：2019-20賽季2勝10敗，2020-21賽季6勝6敗，2022-23賽季5勝7敗以及2023-24賽季6勝6敗。

也就是說，每當勇士在賽季前12場比賽「勝率超過5成」，他們至少能贏得西區冠軍，今年開季10勝2敗，可說是一個「好兆頭」。