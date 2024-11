柯瑞「理想搭檔」韌帶扭傷狀況曝　一數據預示勇士進總冠軍賽？

▲勇士天王柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士連2戰都出現傷兵,原本有機會成為天王柯瑞(Stephen Curry)固定先發後場搭檔的梅爾頓(De'Anthony Melton),扭傷左膝前十字韌帶,目前沒有回歸時間表,奇兵沃特斯三世(Lindy Waters III)今(16)日也傷到左膝,不過灣區仍戰勝灰熊,開季10勝2敗可能預示著他們本季能走得「很遠」。

被主帥柯爾(Steve Kerr)大讚「攻守俱佳」的得分後衛梅爾頓,前一場對獨行俠扭傷左膝前十字韌帶,史丹佛醫學中心醫生艾布拉姆斯(Geoffrey Abrams)分析,「前十字韌帶扭傷有很多種情況。沒看到他要照MRI,這可能只是韌帶周圍有一點點發炎的輕微扭傷。」

艾布拉姆斯指出,前十字韌帶是膝蓋周圍的主要韌帶之一,支撐球員進行切入和變向這些動作,「非常輕微的韌帶扭傷,沒有重大結構問題的情況下,可能只需要幾周的時間復原。」若有結構性損傷,恐怕就得動刀,復健過程必須增強膝蓋周圍的肌肉並讓那條韌帶痊癒。

本季才入隊的梅爾頓,在11日對雷霆、13日對獨行俠的比賽連續先發,他這2戰場均能得16.5分、7籃板、3助攻和2抄截,投籃命中率47.8%、三分命中率高達50%。他本季至今則出賽6場,繳出場均10.3分、3.3籃板和2.8助攻,整體命中率40.7%、三分命中率37.1%。

