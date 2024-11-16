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不敵日本！韓國網友熱議：這水準根本小學生對大學生

▲▼世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

韓國隊在15日於台北巨蛋舉行的「世界棒球12強」賽事中，以3比6不敵日本隊。這場宿敵對決落敗後，韓國國內的大型網路論壇上湧現大量批評聲浪，反應激烈。

這場比賽高潮迭起，先是韓國在第2局面對日本先發投手高橋奪下一分，取得領先。然而，隨後接連有狀況，遭到日本隊攻下2分，局勢被逆轉。

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第4局，韓國隊靠著一發陽春全壘打扳平比數，第5局又以適時安打超前。不過，日本隊在該局下半馬上回應，再次攻下2分反超比分。最終，日本隊在第7局再添2分，將分差擴大到3分，韓國無力反撲，最終吞下開賽以來的第二場敗仗。

雖然比賽初期雙方你來我往，展現激烈的攻防戰，但敗戰結果在韓國網友間引發不滿。一篇名為「12強韓日戰結果wwwww」的討論串引起熱議，留言區充滿諷刺與不甘心的評論，

包括：

- 「這場比賽的水平差距根本像小學生對大學生。」

- 「能在日本二軍面前拿3分，已經很不錯了吧。」

- 「日本隊裡有大聯盟球員嗎？大谷呢？輸給調整戰力的日本，真的太慘了！」

- 「等下一次WBC，日本只會變得更強。」

韓國球迷對於這場宿敵之戰的結果既失望又無奈，為球隊未來的發展深感憂心。

關鍵字： 韓國日本棒球宿敵網友

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