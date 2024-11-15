台灣第四人！蕭齊加盟東北樂天　社長親自來台舉辦記者會

▲樂天球團社長森井誠之 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

畢業於穀保家商，身高197公分的「巨投」蕭齊，正式與日本職棒東北樂天金鷲，簽下複數年的育成合約，將與宋家豪、王彥程兩位臺灣投手並肩作戰。東北樂天金鶯球團於11月15日為蕭齊舉行加盟記者會，樂天球團社長森井誠之親自來台，為蕭齊披上與他身高相同，背號197的專屬球衣。

今年18歲的蕭齊，因他傲人的身高及平均球速逼近150公里的球威，一畢業就被美日職棒多支球隊爭相競逐。不過東北樂天金鷲對於爭取蕭齊加入非常積極，不僅透過簡報讓蕭齊認識環境與了解球團狀況，同時針對蕭齊未來的養成規劃及訓練進行詳盡的介紹，因此也打動蕭齊，讓他決定從日本開啟職業棒球生涯。成為繼今年徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡後，第四位選擇加盟日職的台灣球員。

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社長森井誠之表示，「日本樂天金鷲第一眼看到他，就非常希望他能加盟，覺得就是這個人了！」球團經過多次接觸後，才有這樣的結果。

東北樂天金鷲隊目前有宋家豪、王彥成及新加入陽柏翔選手，加上蕭齊的加入，已有四位優秀投手坐鎮。其中，宋家豪已為球隊效力九年，在樂天扮演重要角色。球團希望打造良好環境，吸引更多台灣選手長期為球隊效力。

森井誠之透露，球探部門表示，蕭齊是極具資格會在選秀獲指名的選手。球團社長期望他能充分發揮實力，讓全世界球迷看到他的精采表現。

較晚才接觸到正規棒球訓練的蕭齊，國中加入科班，發現自己整體強度不如其他人，因此常常感到沮喪。不過當時穀保家商的教練周宗志，認為以他的身高及投球內容相當有潛力，鼓勵他繼續努力。而高中蕭齊便選擇加入穀保家商，周宗志也為他擬定好培育計劃。他表示：「一開始先希望蕭齊將球速提升，後續也慢慢調整控球，讓他展現出應有的壓制力。」

蕭齊在穀保家商持續成長，高一的他就在U18冠軍戰代表新北市擔任先發投手，繳出五局無安打無失分的優質內容，充分展現潛力，更是在同一年年初的木棒聯賽，繳出三局9K，投出具有壓制力的好表現，讓大家見識到這名高中巨投的無窮潛力，進而成為美日球隊鎖定的目標。而蕭齊自己也坦言還有許多地方需要努力，未來會跟宋家豪學長討教學習。蕭齊希望透過不斷地訓練增進自己，期望幫助東北樂天金鷲拿下日本第一。

蕭齊已經加入東北樂天金鷲球隊參與秋訓，開始進行體能及投球訓練，在官方發佈的影片中，可以看到隊友們相當熱烈歡迎他的加入。此外，他也在社群平台發出體檢時護理師送給他的小紙條，內文寫著「Good luck with baseball.I support you！」，讓蕭齊感受到球迷的熱情，也相當期待他的加入。

森井誠之一直有關心蕭齊的狀況，「參加球團秋訓這段期間，他跟隊友相處融洽，度過一段開心練習時間。」他笑說，「他已經學會幾句日文，覺得日本食物很好吃，但有聽說他還是吃不下納豆。」社長也特別感謝蕭齊選擇加入樂天，承諾未來會加強與蕭齊的溝通交流，並鼓勵他在球隊多加學習，一同為球隊奮鬥。