鄭宗哲球評初體驗！賽前笑談爭議判決：昨天好像又學到新的

▲鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊今天對戰多明尼加，力拚2連勝。旅美小將鄭宗哲首次擔任電視轉播球評，直呼是相當特別的體驗，希望能夠好好享受一下。談到昨日7局的全壘打爭議判決，他也幽默回應，笑稱，「去年經驗學到那不是全壘打，但昨天好像又學到新的。」

當時比賽進行到7局上，韓國代打羅承燁擊出右外野方向強勁長打，原判二壘安打最後改判全壘打。根據轉播畫面，球似乎是打到全壘打牆上緣的黃色標線後反彈，明顯是誤判。

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去年亞運遇過類似判決的鄭宗哲，昨天也透過社群IG發文表示，「我的就二壘安打，他的就全壘打。」

談到12強賽台韓戰爭議全壘打判決，去年亞運金牌戰有類似經驗的鄭宗哲笑稱，過去的事已經不會太放在心上。

回憶當時亞運金牌戰面對韓國隊，他繳出單場3支安打的好表現，其中6局上擊中全壘打牆黃線彈回場內，裁判判定二壘安打。即使總教練上前和裁判交換意見，最後仍維持原判。

鄭宗哲笑說，「如果前一打席判全壘打，我下一打席就不會短打了！」

當記者提到昨日台韓戰類似的爭議判決，鄭宗哲幽默回應，「去年的經驗讓我學到那不是全壘打，但昨天好像又學到新的判決標準，完全顛覆了我原本的想法，哈哈！」