「上一次跌得很大」曾峻岳蛻變　全直球連飆3K關門：很爽啊！

▲曾峻岳 。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

中華隊在今日關鍵戰役中成功取得2026年經典賽門票，終結者曾峻岳以連續三振畫下完美句點。這是他繼2023年經典賽後再度為國而戰，賽後特別感謝上一次的經驗，讓他這次更能從容應對。

曾峻岳9下登板，一開局就狂飆150公里以上火球，15球飆出3次三振關門，且全部都是直球。

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對於全直球應戰，曾峻岳直言，其實變化球可以投，但就是照著捕手配球模式下去走，也沒有特別用力催，「其實自己最好的優勢就是直球，在丟時就覺得直球狀況沒有很差，只要捕手配什麼球，我就有十足把握去投，沒有太多猶豫。」

在國際賽事的壓力下，曾峻岳認為果斷出手是關鍵，「國際賽如果一顆猶豫，有可能結果就會不一樣，可能就會被打安打，就專注在每一球。」

一開始上場，曾峻岳連投兩個壞球，最終順利以三振連發結束比賽，他坦言，其實前兩顆有點太過著急，多虧心理老師洪紫峯給予滿多心理建設，「當下也告訴自己，讓自己心情冷靜下來，去丟每一球，那時剛好有讓自己靜下來，球都可以丟到想要的位置。」

對於能擔任終結者的角色，曾峻岳毫不掩飾自己的喜悅，對於能夠終結比賽，直呼：「很爽啊！」隨後坦言，從牛棚要跑上來心情其實滿緊張，「因為第一次在國際賽，接下關門這位置。上一屆是家豪學長，給我滿多建議。」

曾峻岳進一步指出，教練這次也沒有特別給予他定位，「但我是有做一些心理建設，紫峯老師也有給滿多建議，他告訴我，這個位置你想要的話，自己要有那個奮鬥、拚勁，拿下我自己的位置。」這位置是自己想要的？他點點頭說，「恩，對！」

展望2026年經典賽，曾峻岳表示會先專注於眼前的賽季，「一樣先把再過一個月的賽季準備好，真的有再入選，就保持這次比賽熱情以及心情，讓自己盡快進入狀況，不要跟2023年一樣。」

他直言，2023年經典賽的經歷，是一次重要的學習：「對我來說，算是我棒球路上滿大的經驗，我真的跌倒得滿大，有那次經驗，讓我這次更能從容面對所發生的一切。」

曾峻岳的眼神中充滿堅定，「我覺得這次來算是稍微雪恥，如果下次入選（正賽），希望保持原本的初心，保持一樣的熱情面對下次壓力。」