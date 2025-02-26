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穀保家商3投聯手2比0完封台南海事　教頭點名高一新星

▲▼穀保挺進四強，饒又語先發好投。（圖／學生棒聯提供）

▲穀保挺進四強，饒又語先發好投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽26日進行8強賽，穀保家商與台南海事正面交鋒。面對前一戰剛演出無安打比賽的對手，穀保家商不敢輕敵，由江宗峻適時安打突破僵局，最終以2比0獲勝，連續三年搶下四強賽門票。

穀保家商派出高一新星饒又語擔任先發，他主投4局僅被敲1支安打，送出1次三振，無失分。比賽進入5局，穀保家商換上王銘賢接替投球，他同樣投出2局無失分，僅被敲1安打。接著楊辰浩在第7局後援登板，更是連飆3K，成功關門，確保球隊晉級四強。

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穀保家商總教練鄭志強賽後表示：「觀察到饒又語的球速在第四局開始下滑，因此決定換投。」他也特別提到台南海事的表現：「台南海事是我的前同事田家銘帶隊，可以看出來這批球員在他的指導下成長許多。他們昨天還擊敗西苑，是需要特別重視的球隊。」

穀保前4局留下一次得點圈殘壘，5局陳宸杰掃安打開啟攻勢，邱宥得得選到保送，江宗駿掃出平飛安打帶回1分，隨後再靠兩保送擠回1分。

上屆有多名球速突破150公里的投手，但他們畢業後，穀保家商目前尚未有明顯的火球接班人，不過高一投手群積極接受運科訓練，未來發展仍相當值得期待。

鄭志強透露：「目前投手群每週二與週四會進行投球機制調整，這次木棒聯賽，他們的表現相當不錯。」除了先發投手饒又語外，他特別點名楊辰浩是目前球隊最穩定的投手，無論是抗壓性還是面對比賽亂流的應變能力都表現出色。

即將迎來四強賽挑戰，鄭志強也提醒球員：「目前各隊實力都很接近，雖然我們沒有球速特別突出的投手，但我們能夠靠 穩定的打擊與守備，作為球隊最強的後盾。」

關鍵字： 木棒聯賽穀保家商高中棒球選手表現四強晉級

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