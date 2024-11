火箭逆轉快艇　哈登僅差3球追平歷史三分榜第2

▲▼快艇哈登僅差3記三分追平歷史三分榜第2。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

休士頓火箭今天(14日)在主場以111比103擊敗洛杉磯快艇,火箭本季打出驚豔成績,目前8勝4敗排名西區第5。本場火箭開局就落後11分,但憑藉板凳上的湯普森(Amen Thompson)繳出18分、11籃板,另一名板凳悍將伊森(Tari Eason)也有18分、10籃板演出,最終幫助火箭逆轉快艇奪勝。

值得一提的是,雖然快艇吞敗,但陣中目前唯一的球星哈登(James Harden)本場三分球8投3中,生涯三分球命中數已達2970記,距離排名NBA歷史第2的艾倫(Ray Allen)2973記三分僅差3球,有望下一場追平甚至超前。

2 quick 3s for James Harden... He's five away from passing Ray Allen for 2nd all-time ????



Watch Harden's pursuit on NBA League Passhttps://t.co/atCjzUEtim pic.twitter.com/zU5DYfXQVj