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火箭逆轉快艇　哈登僅差3球追平歷史三分榜第2

▲▼快艇哈登僅差3記三分追平歷史三分榜第2。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼快艇哈登僅差3記三分追平歷史三分榜第2。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

休士頓火箭今天（14日）在主場以111比103擊敗洛杉磯快艇，火箭本季打出驚豔成績，目前8勝4敗排名西區第5。本場火箭開局就落後11分，但憑藉板凳上的湯普森（Amen Thompson）繳出18分、11籃板，另一名板凳悍將伊森（Tari Eason）也有18分、10籃板演出，最終幫助火箭逆轉快艇奪勝。

值得一提的是，雖然快艇吞敗，但陣中目前唯一的球星哈登（James Harden）本場三分球8投3中，生涯三分球命中數已達2970記，距離排名NBA歷史第2的艾倫（Ray Allen）2973記三分僅差3球，有望下一場追平甚至超前。

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火箭開局即落後11分，但在上半場結束時反超，半場火箭61比56領先5分。在第3節結束時火箭僅領先2分，但在第4節初，憑藉一波19比2的攻勢，將領先優勢擴大到19分。快艇隨後打出9比2的攻勢，將分差縮小至4分差。


距離比賽結束約90秒時，火箭主力中鋒森根（Alperen Sengun）先一記戰斧扣籃，隨後再封阻快艇後衛米勒（Jordan Miller）上籃幫助火箭鎖定勝局，收下近期3連勝。

火箭本場得到18個進攻籃板，快艇僅有10個，幫助火箭在第2波得分上取得19比6的優勢。

火箭榜眼格林（Jalen Green）轟下本場最高21分，並有7籃板、5助攻；森根也有13分、11籃板、6助攻的全能演出；板凳上的湯普森（Amen Thompson）繳出18分、11籃板，三分球2投2中；伊森（Tari Eason）也有18分、10籃板演出，板凳火力是本場火箭奪勝的關鍵。

至於飲恨吞敗的快艇方面，哈登繳出全隊最高19分，並且有7助攻、3抄截；板凳上曼恩（Terance Mann）砍下次高的14分，外帶7籃板、3助攻、2抄截、2阻攻。

關鍵字： NBA火箭快艇哈登格林三分艾倫

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