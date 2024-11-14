換投慢了一步！韓國今對古巴必須贏球　韓媒：蜂群戰術是唯一出路

▲世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

韓國隊昨天（13日）在12強賽首場比賽，以3比6合敗給台灣，韓媒認為關鍵是換投慢了一步，令人感到遺憾，陷入困境的韓國隊今天出戰古巴隊，唯一出路是採取「蜂群戰術」。

《韓聯社》撰文指出，昨天輸給中華隊，韓國隊總教練柳仲逸在比賽中的決策被質疑，尤其是在先發投手高永表被打出兩支全壘打後，未能及時更換投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中表示，在這場比賽中，韓國隊的打線只打出3支安打，表現不佳。然而，決定性的一擊是在2局下二出局後，高永表連續被打出2支全壘打。當時，韓國隊未能做出快速的換投決定，讓陳晨威打出滿貫全壘打，隨後又被林立擊出一支大號二壘安打，再被陳傑憲打出兩分全壘打，這幾乎是致命的一擊。

解說員李順喆在YouTube上指出，「未能及時更換投手，讓第三棒（陳捷憲）打出2分全壘打，這讓我們失去了動力。」因此，韓國棒球需要忘記對台灣的失敗，專注於接下來的4場比賽。

《韓聯社》分析，今天對戰古巴隊，韓國隊必須取勝。如果韓國隊在古巴派出王牌投手莫內羅先發之下再次落敗，將很難晉級4強賽。

陷入困境的韓國棒球的出路在於「蜂群戰術」。對台灣的比賽中，唯一的收穫是確認了牛棚的實力，沒有失分，面對古巴，韓國隊預計在先發投手郭斌開始搖擺不定的時刻就啟動牛棚。

文中認為，面對莫內羅時打線必須把握機會得分，在對台灣的比賽中打出二壘安打的金倒永和打出代打全壘打的羅承燁需要在打線中扮演關鍵角色

莫內羅在今年日職取得了11勝5敗，防禦率1.88，WHIP0.94，是太平洋聯盟防禦率王，率和WHIP方面排名第一。