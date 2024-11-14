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大谷翔平50轟50盜球不是最貴　皮朋指出這球刷新紀錄

  ▲▼公牛傳奇皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公牛傳奇皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國職棒2024賽季，道奇大谷翔平完成史上首次「50轟50盜」，這顆50轟50盜紀念球以創紀錄的1億338萬台幣被台灣企業買下，並在台北101觀景台展出。NBA公牛傳奇皮朋（Scottie Pippen）日前在個人社群平台上表示，50轟50盜紀念球已不是最高價的紀念球，並指出1991年NBA總冠軍賽的比賽用球已經刷新史上最高價紀錄。

在50轟50盜紀念球展覽的揭幕日，皮朋在個人Instagram上表示，「Game5Ball已經超越大谷翔平的50轟50盜球，成為史上最有價值的球，創下了新紀錄！這個計劃將革新體育，我們計劃的願景是讓Game5Ball成為頂級收藏品，這只是剛開始。」

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▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽。（圖／黃國霖攝）

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽。（圖／黃國霖攝）

Game5Ball指的是1991年芝加哥公牛隊對洛杉磯湖人隊的第5場NBA總決賽中使用的比賽球。當時，公牛隊由皮朋和喬丹（Michael Jordan）領軍，系列賽4勝1敗成功擊敗湖人隊，贏得了他們搭檔的首個總冠軍，並由此開啟了公牛隊的6冠王朝。然而，皮朋的在文中並未提及Game5Ball的拍賣價格。

根據美媒Sportskida和Essentially Sports的報導指出，皮朋正在製作一部以1991年NBA總冠軍賽為題材的紀錄片，Game5Ball超越50轟50盜紀念球的消息，疑似是為了炒作電影的宣傳活動。皮朋在接受TMZ Sports採訪表示，「我希望拍一部關於這顆球的紀錄片。因為我認為有許多故事值得講述。這顆球代表著公牛王朝的開始，也是湖人王朝的結束。」

50轟50盜紀念球由台灣企業「優式資本」以439萬2000美元（約1億338萬台幣）的價格成功拍得，創下了體育界的拍賣紀錄。優式資本辦公室位於台北101大樓內，且台北101大樓提供了約915萬台幣的資金支持，因此紀念球選擇在101大樓的觀景台展出，展覽從即刻起將持續到2025年3月2日。

關鍵字： MLB大谷翔平NBA皮朋喬丹紀念球101

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