「真的贏韓國啦」！徐展元曝「近5次台韓戰4勝1敗」嗨爆：好爽

▲二局下半陳晨威轟出滿貫砲，成為贏球最大功臣。（翻攝自世界十二強棒球錦標賽臉書）

圖文／鏡週刊

2024年世界棒球12強賽昨（13）晚台北大巨蛋上演台韓大戰，最後以6：3擊敗韓國，拿下預賽首勝。曾淚喊「好想贏韓國！」的體育主播徐展元興奮表示，「不用真的好想贏韓國了！是真的好爽贏韓國啦！」

昨天的台韓大戰二局下半中華隊率先由陳晨威轟出滿貫砲、台灣隊長陳傑憲接力炸裂2分砲，單局灌6分奠定勝基，加上21歲旅美王牌林昱珉的先發超級好投，最終中華隊就以6比3擊敗韓國，拿下預賽首勝。

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徐展元曾轉播2013年經典賽台韓大戰，最後被逆轉以2比3落敗，當時他真情流露喊出「好想贏韓國！」激動落淚的畫面成為許多球迷心中的經典。昨天台韓大戰結果出爐，徐展元開心在臉書發文表示，「台灣真的贏韓國啦！這次年輕的中華隊超猛！不用真的好想贏韓國了！是真的好爽贏韓國啦！」

徐展元也提到，近5次台韓戰，台灣取得4勝1敗，2018雅加達亞運2比1贏、2019世界12強賽7比0贏、2023杭州亞運4比0贏、2023杭州亞運金牌戰：0比2輸、2024世界12強賽6比3贏。

徐展元指出，1998至2023年這26年間，有職棒球員參與的國際賽，台灣VS韓國，7勝17敗，勝率2成92，其中7場輸1分（包含2013年WBC世界棒球經典賽，真的好想贏韓國）。2007至2017歷經11年間10連敗之後，最近7年4勝1敗（含1次3連勝）。



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