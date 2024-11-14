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高永表挨台灣2轟淪最大戰犯　發文致歉：我不會忘記今天的比賽

▲▼12強韓國隊先發投手高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲▼12強韓國隊先發投手高永表 。（圖／中華棒協提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽昨天（13日）首戰，台灣以6比3擊敗韓國，關鍵一局在2局下，韓國隊先發投手側投高永表遭到陳晨威、陳傑憲全壘打狙擊，單局掉6分，成韓國吞敗最大戰犯。沉澱一晚後，高永表發文坦誠心境，也對粉絲、隊友致歉，並表示不會忘記今天的比賽。

高永表個人部落格全文：
我想在這裡感謝那些深夜透過Naver部落格和Instagram私訊留言給我支持和鼓勵的粉絲們。
真的非常感謝！
對於比賽中表現不佳，我對粉絲們以及隊友們感到非常抱歉。
非常感謝那些給予我支持和鼓勵的粉絲們。
我不會忘記今天的比賽，以此為契機努力成為更好的選手、更好的投手。
感謝大家深夜的支持，再次由衷感謝！

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高永表本場僅投2局用36球，在2局下大崩盤，他先被陳晨威轟出滿貫砲，再被陳傑憲打出2分全壘打，單局失6分退場，被韓國媒體點名是最大戰犯。韓媒報導中提到，高永表在國際賽事的一直有表現不佳的魔咒，「高永表在國際賽事中沒有留下什麼好回憶，在東京奧運和WBC賽事中，他的平均失分都在5分以上。」

韓國隊近年對台灣的戰績黯淡，2019年第2屆世界12強賽，台灣在日本複賽對上韓國，以7比0大勝，這是台灣第一次在國際賽完封韓國，韓媒形容此役為「千葉慘案」，未料5年後，韓國再次於12強對上台灣隊，台灣隊以6比3奪勝，成了「台北慘案」。

▲▼12強韓國隊先發投手高永表 。（圖／中華棒協提供）

▲12強韓國隊先發投手高永表 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 中華隊台灣韓國棒球12強高永表

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