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「台灣棒球真的變了！」韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球

▲▼ 第三屆世界12強賽事「台灣棒球真的變了！」柳仲逸驚嘆。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台灣棒球真的變了！」柳仲逸驚嘆。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

韓媒今日發表深度分析文章，指出韓國在世界12強賽首戰3:6敗給台灣，不該再以「慘案」形容，而是必須正視台灣棒球實力已追平韓國的現實。

「從去年杭州亞運就能看出端倪。」報導指出，韓國在亞運預賽就曾以0比4敗給台灣，即便最終在決賽奪冠，但台韓實力差距已大幅縮小。

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韓國總教練柳仲逸對於台灣棒球水準提升也感到驚訝，賽後受訪直言，「即便是日本社會人球隊，基本功也很紮實，而台灣比起7-10年前，投手實力、守備能力、打擊都提升了一個層次，未來必須要更加謹慎。」

柳仲逸特別點出台灣棒球的轉變，「台灣真的改變很多。從我當選手時、當教練時，到現在當總教練看來都不一樣。他們的基本功等各方面都朝著日本棒球的方向發展。以前他們只是用蠻力打球，現在的打法已經有很大的轉變。」

相較之下，韓國棒球近期問題叢生。柳仲逸指出，目前KBO聯賽中防守失誤偏多，跑壘判斷的失誤也層出不窮，「這些都是我們需要逐步改善的。」

回顧近年韓國棒球在國際賽場的表現，從東京奧運無法奪牌，到世界棒球經典賽（WBC）分組出局，再到這次12強賽可能無緣複賽，韓媒認為這並非意外，而是實力消長的必然結果。

「這場比賽中，無論攻守台灣都領先韓國，」韓媒直言，這就是韓國棒球的現實寫照。報導最後呼籲，韓國棒球必須正視問題，從基本功做起，才能重返亞洲強權地位。
 

關鍵字： 台灣棒球韓國棒球實力提升12強賽棒球比賽

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