世界棒球12強賽開打！中韓交鋒　中國信託開設「12強熱血聊天室」

▲世界棒球12強賽開打，中韓交鋒臺北大巨蛋 。（圖／中國信託提供）

記者歐建智／綜合報導

中國信託商業銀行贊助「2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽」，開幕戰今天（13日）在台北大巨蛋開打，由中華隊迎戰韓國隊，滿場球迷為中華隊加油。開幕儀式由世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari、台北市市長蔣萬安、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文共同參與，為台北大巨蛋啟用以來所舉辦最高層級的國際棒球賽事揭開序幕。

中國信託長期力挺中華隊征戰世界舞臺，2023年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽A組預賽」、主力贊助「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，並攜手中華棒協邀請「世界全壘打王」王貞治為台北大巨蛋投出深具歷史意義的第一球，創造台灣棒壇的經典時刻。

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今年再度以行動支持「世界棒球12強賽」，與球迷並肩為中華隊加油。中華職棒35年年度總冠軍中信兄弟共有8位球員及教練入選中華隊，爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽兩席資格。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，致力培育優秀球員，連續10年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年共213支球隊參加，並首度設置「女子組」賽事，雙雙創下賽史紀錄。

中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」則資助24支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢。中信銀行2014年起支持中信兄弟，促成中信兄弟締造四年來三度封王的榮耀，並助力今日征戰國際賽事的中華隊，期待中華隊全力以赴，不負全民期待，成為臺灣球員的典範。

「世界棒球12強賽」即日起至今年11月18日於台北大巨蛋及臺北天母棒球場舉辦，除今日的中韓大戰，中華隊將依序迎戰多明尼加隊、日本隊、澳洲隊及古巴隊。

中信銀行自媒體Home Run Taiwan賽事期間開設「12強熱血聊天室」，直播躍上台北大巨蛋大螢幕，由主播楊政典、球評黃忠義及Passion Sisters希希隔空與球迷互動，球場內活動攤位更是超人氣，「Home Run Taiwan」攤位發送限量國旗氣球，「閱讀全壘打」攤位則邀請賽事啦啦隊CT AMAZE女孩，吸引大批球迷圍觀互動。

▲世界棒球12強賽開打，中韓交鋒臺北大巨蛋 。（圖／中國信託提供）