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大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

▲▼ 大谷翔平、貝茲（Mookie Betts） 。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

大聯盟今日公布了今年的銀棒獎得主，日籍二刀流球星大谷翔平連續第二年獲得指定打擊銀棒獎，這也是他的生涯第三度獲獎，藉此榮譽他成功追平了「朗神」鈴木一朗的最多得獎紀錄。

銀棒獎是由知名球棒製造商「路易斯威爾」（Louisville Slugger）贊助，該獎項自1980年開始頒發。每年，各隊的教練團會進行投票，選出在進攻端表現最出色的兩聯盟各守備位置的球員。值得一提的是，教練們不能投給自己球隊的球員。2022年，大聯盟新增了工具人銀棒獎，去年則增設了球隊銀棒獎。

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今年，大谷翔平轉戰道奇隊後表現超群，他在159場比賽中以54轟、130分打點的成績奪得國聯雙冠王。他更創下了54轟、59盜的史無前例的紀錄，並以134得分高居聯盟之冠。他的197安打是生涯單季新高，打擊率0.310、上壘率0.390、長打率0.646，以及OPS1.036都是國聯第一。大谷的411壘打數壓倒群雄，另外的99支長打，也創下了自2005年李伊（Derrek Lee）以來的新高紀錄。

大谷翔平在2021年和2023年分別奪得美聯指定打擊銀棒獎。今年，他打敗了勇士隊的重砲歐蘇納（Marcell Ozuna），首度拿下國聯指定打擊銀棒獎。這是大谷生涯第三座指定打擊銀棒獎，使他與貝勒（Don Baylor）和克魯茲（Nelson Cruz）並列為史上DH第三多獎項的球員，同時也追平了鈴木一朗，成為日本最多獲獎的球員。

關鍵字： 大谷翔平

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