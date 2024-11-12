拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

▲2024第三屆世界12強棒球錦標賽B組預賽暨中國信託頂級贊助賽前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

「不知道為什麼要叫我們來！」12強賽B組預賽前夕，韓國隊總教練柳仲逸對台灣主辦方的賽事安排相當不滿。從記者會現場缺乏座椅，到台灣隊臨時更改先發投手公布時程，讓這位韓國教頭忍不住向韓媒表達不滿。

韓媒報導指出，柳仲逸在台北大巨蛋完成官方訓練後，與B組各國（日本、澳洲、台灣、古巴、多明尼加）總教練舉行會議。其中日本、澳洲兩隊因在名古屋巨蛋比賽，改以視訊參與。會中討論包括首戰先發投手公布等相關賽事規定。

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不過，在會議上，總教練曾豪駒表示，「今天不會公布先發投手」。這與原先預計在B組官方記者會上公開先發投手的立場有所不同。KBO相關人士表示：「台灣方面突然表示『記者會上不要公開先發投手』。」

根據12強賽規定，各隊先發投手須在前一場比賽結束後公布，首戰並無特別規定。韓媒提出質疑，「雖然台灣這樣做符合規定，但與國際賽慣例不同。」曾總在記者會後接受台灣媒體採訪時，也未透露先發人選。

對於韓國媒體報導內容，曾總稍早接受台灣媒體訪問，大會流程說明要公布先發，就依照時間公布。

韓媒進一步列出記者會出現的問題，包括匆忙趕到的柳仲逸和隊長宋成文在會場等待許久、WBSC主席以及台北市官員和贊助商致詞占用大量時間、現場未準備座椅和桌子，各隊代表需一直站立，更痛批，「活動性質更像開幕酒會而非記者會。」

會後柳仲逸向韓媒表示：「不知道為什麼要叫我們來」，臉色鐵青。韓國棒協官員也說，「教練非常生氣。」

韓媒指出，台灣雖有豐富的國際賽事主辦經驗，但這次由主管業餘和企業棒球的中華棒協（CTBA）主導，而非中華職棒（CPBL），導致出現諸多爭議。一位棒球界人士表示：「若由經驗豐富的CPBL負責，應該不會如此混亂。」事實上，台灣一級賽事記者會一直都是由棒協主辦。