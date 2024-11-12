台灣棒球實力世界前段班！辜仲諒期待12強創佳績：前進東京

▲2024第三屆世界12強棒球錦標賽B組預賽暨中國信託頂級贊助賽前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

挑戰棒球列強，中華隊征戰臺北大巨蛋！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）贊助「2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽」（簡稱「世界棒球12強賽」），自明（13）日至11月18日於臺北大巨蛋及臺北天母棒球場舉辦，中華隊將在臺北大巨蛋迎戰韓國隊、多明尼加隊、日本隊、澳洲隊及古巴隊。甫奪下中華職棒35年年度總冠軍的中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）共8位教練及球員披上戰袍，攜手隊友與世界棒球強權爭霸，為中華隊爭取晉級日本東京巨蛋超級循環賽兩席資格。

「世界棒球12強賽」賽前記者會今（12）日於台北福華飯店舉辦，中華隊、韓國隊、多明尼加隊及古巴隊等各隊教練、選手代表出席，世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）會長Riccardo Fraccari、教育部體育署署長鄭世忠、臺北市副秘書長游適銘、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒、中國信託銀行副董事長詹庭禎一同在本壘板上簽名，象徵力挺中華隊「守護本壘」，不讓對手越雷池一步。

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中華棒協理事長辜仲諒指出，臺灣已連續三屆承辦分組預賽，說明中華棒協一直是WBSC最佳合作夥伴，更證明臺灣棒球實力名列世界前段班。兩個月前（9月8日）的U18亞洲青棒錦標賽，中華隊睽違17年再度拿下冠軍，加上各級棒球賽事的積分，目前臺灣棒球世界排名與墨西哥並列第二，僅次於日本，希望大家繼續努力，上下一心、團結合作，為國家爭取最高榮譽，順利挺進日本東京複賽。

「世界棒球12強賽」是臺北大巨蛋啟用以來所舉辦的最高層級國際棒球賽事，中華隊陣容中共有5名球員來自中華職棒35年年度總冠軍中信兄弟，包含被稱為「巨蛋王」的中華職棒總冠軍賽MVP曾頌恩、游擊金手套五連霸得主江坤宇及黃金拍檔岳東華，投手則有吳俊偉及黃恩賜，另有王建民、彭政閔以及陳江和加入教練團。中信兄弟今年球季上下一心、發揮韌性奪冠，期待延續中華職棒封王氣勢及展現奮戰不懈的精神，增添中華隊團隊戰力，繳出優異戰績。

中國信託為臺灣首家投入五級棒球運動的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助國際重要賽事，號召全民相挺中華隊，助臺灣躍上世界舞臺。中信銀行自媒體Home Run Taiwan將於臺北大巨蛋賽事現場設置攤位，並邀請賽事啦啦隊CT AMAZE女孩站臺，球迷完成指定任務即可獲得國旗氣球或國旗紋身貼紙，總計發送3.5萬份，另透過「12強熱血聊天室」線上直播與球迷聊棒球，加入「空中應援團」有機會獲得限量好禮，更多「Home Run Taiwan世界棒球12強賽應援活動」資訊，請洽「Home Run Taiwan」臉書粉絲團及「閱讀全壘打夢想象前行」臉書粉絲團。