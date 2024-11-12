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勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士前役力退強敵雷霆，戰績提升到8勝2敗，在NBA官方戰力榜上從上周的第5竄升到第2，主帥柯爾(Steve Kerr)似乎也找到了固定的先發陣容，他誇讚在對奧克拉荷馬一戰被拉上先發的得分後衛梅爾頓(De'Anthony Melton)攻守俱佳，前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)則已適應替補角色。

勇士在官方戰力榜衝上第2，NBA官網分析，他們前5場比賽防守表現出色，每回合失分不到1分，近5場則是進攻端有不錯的發揮，每百回合能得119.7分，除了堪稱最佳第6人的希爾德(Buddy Hield)穩定輸出，庫明加改從板凳出發後表現也很棒，悍將格林(Draymond Green)開季三分則是31投14中，命中率達到45%。

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▲▼勇士梅爾頓 。（圖／路透）

▲勇士後場新援梅爾頓 。（圖／路透）

灣區主帥柯爾開季不斷變換先發陣容，前役對雷霆，他將後場新援梅爾頓拉上先發，搭配天王柯瑞、威金斯(Andrew Wiggins)、格林和年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)。這套先發替比賽定下基調，柯瑞轟下36分，威金斯拿18分，梅爾頓上場27分鐘就貢獻19分、10籃板、2助攻和3抄截。

柯爾說，他希望每場開賽就能展現出防守強度，這套先發有威金斯和梅爾頓兩名擅長「單防」的球員，還有兩個大個子格林和傑克森-戴維斯，「我認為我們會堅持下去，看看效果如何。」

▲▼勇士柯瑞、希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾計畫在下一場對獨行俠的比賽沿用這套先發陣容，他給梅爾頓極高的評價，這位26歲後衛有望成為柯瑞本季固定的後場搭檔，「這為我們提供了一個非常好的攻防陣容。你看到了(梅爾頓)在兩端的表現，他是優秀的傳球手，出色的三分射手和非常棒的單防球員。」

一哥柯瑞也說，「這正是你所期望的。他(梅爾頓)經驗豐富，是個關鍵球員。我們在2022年季後賽對灰熊，他在攻防兩端都是關鍵人物。他今晚第3節打得非常出色，命中關鍵三分，防守也很棒。」

▲▼勇士希爾德、梅爾頓、波傑姆斯基。（圖／路透）

▲勇士梅爾頓。（圖／路透）

勇士這個休賽季簽下梅爾頓更看重的是他的防守能力，這位6呎2吋後衛擁有臂展優勢，生涯2度在抄截榜名列前15名。

庫明加改從板凳出發後表現優異，場均能得17.4分，投籃命中率51.7%，這也是柯爾能確定先發的原因之一，「我希望今晚的先發陣容能成為我們以後的固定陣容。 庫明加已經展示了他在板凳席的重要性……他似乎非常適應這個角色。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞梅爾頓庫明加

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