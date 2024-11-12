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旅台投手泰迪5局只失2分　但墨西哥2比3輸巴拿馬吞第2敗

▲墨西哥由前中職洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）先發 。（圖／翻攝自WBSC官網）

▲墨西哥由前中職洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）先發 。（圖／翻攝自WBSC官網）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽巴拿馬出戰墨西哥，墨西哥由前中職洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）先發，5局只失2分，退場時2比2平手。巴拿馬在8局上攻進超前1分，以3比2險勝，取得2勝1敗，墨西哥則是1勝2敗。

泰迪在2020年及2021年效力統一獅，2年都拿到6勝，2022年加盟中信兄弟，季中因為家庭因素自請離隊，15場出賽有5勝6敗，今年球季在墨西哥聯盟發展，8月30日回鍋加盟味全龍，但未能註冊出賽。

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這是泰迪第二次披上墨西哥隊戰袍，今天1局上二出局一壘有人時，被敲二壘安打但跑者衝本壘被觸殺；2局上未被安打，3局上被敲1安但有2次三振，前3局無失分。

墨西哥在1局下利用蓋坦（Alonso Gaitan）的陽春砲先馳得點，2局下則由巴雷拉（Tres Barrera）的全壘打再得1分。

泰迪在4局上先被二壘安打，飆出三振後再被安打占一、三壘，因巴拿馬游擊滾地球推進失1分，再被安打丟1分遭追平。5局上續投未被上壘連3人出局，投完5局退場，用78球，被5支安打、3次三振，1次保送，失2分。

兩隊打完7局還是2比2平手，巴拿馬在8局上利用巴拿馬游擊手失誤上壘，一出局後安打進占一、三壘，右外野高飛犧牲打攻進超前1分，墨西哥在8局下、9局下火力遭封鎖，以1分之差落敗。

▲巴拿馬擊敗墨西哥 。（圖／翻攝自WBSC官網）

▲巴拿馬擊敗墨西哥 。（圖／翻攝自WBSC官網）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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