賈吉挑戰生涯第2座年度MVP　索托、小惠特也入圍共同競爭

▲紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge) 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒大聯盟今天公布美國聯盟年度MVP入圍名單，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）將於隊友索托（Juan Soto）、皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）共同競爭。

賈吉挑戰生涯第二座年度MVP，他曾在2022年獲選，今年158場比賽，打擊三圍是.322/.458/.701（180支安打/559次打擊），並擊出36支二壘安打、58支全壘打、144分打點、133次保送和122次得分。

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他在今年大聯盟的全壘打、打點、上壘率、長打率、OPS（1.159）、保送、322上壘、24個制勝打點、32個領先打點以及11.2的fWAR都是領先。

索托在去年12月從教士隊交易到洋基，表現出色，在157場比賽中打擊三圍為.288/.419/.569（166支安打/576次打擊），並有128次得分、31支二壘安打、4支三壘安打、41支全壘打、109分打點和129次保送。

現年26歲的索托在得分、安打、全壘打、安打、328壘打數創下了職業生涯新高。他在保送及299個上壘數、得分都排名聯盟第二，在全壘打、長打率和8.1fWAR排名第4。

小惠特今年24歲，打出了更好的賽季， 有221支安打、0.332的打擊率、0.977的OPS、32支全壘打、31次盜壘。