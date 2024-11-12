日本警戒林立、吉力吉撈等強打！監督提醒小心台灣戶外球場風勢

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

第3屆WBSC世界棒球12強賽開打，日本代表隊警戒中華隊強打林立，日媒也特別撰文介紹，並以他為標題。另外，監督井端弘和談到來台比賽的一些注意事項，包括必須留意再戶外球場比賽的風勢。

日本預計13日先在名古屋巨蛋對戰澳洲，接下來才會到台灣。本屆比賽與去年3月的WBC不同，事實上無法召集大聯盟球員，各國難以組成「最強陣容」，因此由各國國內聯賽的實力派選手、年輕有潛力的球員及有經驗的老將組成陣容，為爭奪世界第一而努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒撰文指出，台灣主要由國內聯賽中表現突出的球員組成，也點名了幾名選手。包括以3成53打擊率獲得打擊王的林立，還有以145支安打獲得安打王的外野手邱智呈，以及連續兩年獲得全壘打王的捕手吉力吉撈・鞏冠。

投手陣容中，日媒提到兩名曾效力日職的選手，2011至2020年效力於DeNA和羅德的陳冠宇，以及效力過歐力士及西武的張奕。

總教練井端弘和直言，「各隊的情況都難以預測，分析對戰策略變得非常困難，還需要做更多的準備。」

關於第2場和第3場比賽場地台北大巨蛋的特性，井端弘和則認為，球場空間與人工草皮設施都比較新，環境上應不會有太大問題。

接下來第4場和第5場會在戶外球場進行，他則提到，風勢很強，這點需要特別注意。「上次在台灣比賽時有球被強風吹得幾乎成了全壘打，最後只是擊中外野圍牆，那股風的威力不容小覷。」

談到打擊陣的狀態時，井端教練說，「打者的狀況並不算差，只希望在比賽開始後能迅速進入狀況，期待他們儘早擊出好表現。」