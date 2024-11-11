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道奇冠軍教練團異動！　一壘教練麥卡洛將當馬林魚隊教頭

▲道奇隊的一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough，右）將擔任馬林魚隊總教練 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊的一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough，右）將擔任馬林魚隊總教練 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

據消息人士週日向大聯盟官網透露，馬林魚隊已經聘請道奇隊的一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough）擔任球隊歷史上的第17任總教練。然而，球隊尚未確認這一報導。

馬林魚隊棒球運營總裁班迪克斯（Peter Bendix）週三在總經理會議上告訴大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi），馬林魚隊即將做出決定。

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麥卡洛即將於12月27日年滿45歲的麥卡洛，最近在道奇隊中完成了第10個球季，並獲得了世界大賽冠軍。他在過去4個賽季擔任一壘教練，主要負責找到跑壘的趨勢，並且是2021年國家聯盟全明星教練團的成員。

他在2024年對國聯MVP熱門大谷翔平和貝茲有很重要作用，貝茲在2023年全壘打大賽中請他投球，並稱他是「最喜歡的教練」。

麥卡洛曾在接受日媒《Sports Graphic Number》訪問時提到，大谷翔平真的是一個非常好的學生，賽前準備會看很多影片研究，瞭解失敗的原因，避免重複同樣的錯誤，賽前會討論投手與捕手丟球的時間，算出起跑時機，不會毫無根據的嘗試盜壘，可能就是盜壘成功率高的原因。

在加入總教練羅伯斯的教練團之前，麥卡洛曾在道奇隊擔任小聯盟場地協調員，在現任馬林魚隊助理總經理凱普勒（Gabe Kapler）擔任球員發展總監期間共事。

麥卡洛還在2020年疫情縮短賽季期間，幫助洛杉磯在南加州大學校園的替代訓練場地的運營。

儘管麥卡洛沒有在大聯盟擔任過總教練，他在2006年到2014年間在藍鳥隊的多個小聯盟級別中累積了402勝367敗的戰績。

麥卡洛在2002年MLB選秀中第22輪被選中，他在克里夫蘭系統中打了4個小聯盟賽季，隨後回到母校擔任了一年的志願助理教練。

棒球在麥卡洛的家族中傳承。他的父親霍華德在多個組織中擔任球探已有38年。麥卡洛居住在佛羅里達州的朱庇特(Jupiter)，馬林魚隊在那裡舉行春訓。

關鍵字： MLB棒球

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