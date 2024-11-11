12強美國12比2扣倒荷蘭搶首勝　小熊大物開轟4安7打點

▲12強美國隊蕭（Matt Shaw）。（圖／截自X:USA BASEBALL）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽11日（台灣時間）A組預賽第二天，美國交手荷蘭自7局火力升溫，兩局灌進7分提前以12比2扣倒對手，扳回一勝。荷蘭與美國目前皆為1勝1敗。

前一戰以0比1不敵波多黎各的美國隊，此戰面對荷蘭，首局首打席就被荷蘭資深強打葛雷格里斯（Didi Gregorius）轟出陽春砲，隨後被敲出安打，以投手犯規、暴投、滾地球讓對方得分，陷入0比2落後。

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美國隊1局下打線就發威，大都會3A的瑞特（Luke Ritter）、道奇3A的沃德（Ryan Ward）演出「背靠背全壘打」扳平比數，3局下一輪猛攻，3安打、2保送攻下3分超前。7局下小熊3A蕭（Matt Shaw）滿壘時敲出清壘打進帳3分，沃德高飛犧牲打再下一城。8局下蕭再轟3分砲，拉開至10分差，提前慶祝勝利。

相較於前一戰屢屢留下殘壘，美國此戰串連攻勢，全場13支安打攻下12分，也發揮長打火力，全隊轟出3轟，蕭單場4安打猛灌7分打點，表現最亮眼。

今年23歲的蕭在百大新秀排名登上第22名，去年以13輪加盟小熊就迅速升上2A，今年主要在2A及3A出賽，2A累計14轟、3A則有7轟。