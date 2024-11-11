字母哥肘擊布朗後「假裝要握手」得意微笑　公鹿慘遭綠衫軍逆轉

Giannis Antetokounmpo elbowed Jaylen Brown in the head, then faked the handshake on the other end! ???????? pic.twitter.com/13Ly2o9n2a — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

開季僅拿2勝的公鹿今(11)日強碰衛冕軍塞爾提克，上半場拉開雙位數領先，一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)次節一次切入過程中，手肘打到了綠衫軍FMVP布朗(Jaylen Brown)，隨後他假裝要和對方握手，卻緊急「收手」摸自己的頭，不過笑到最後的是綠衫軍，公鹿下半場慘遭逆轉吞下第8敗。

▲公鹿一哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

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公鹿今日在主場與塞爾提克進行本季第2次交手，字母哥上半場就火力全開，16投12中攻下27分、7籃板、4助攻，率隊拉開69比58、11分領先。

值得一提的是，字母哥次節還「騙倒」了綠衫軍雙槍之一布朗，他一次切入手肘打到了對方，布朗倒地起身後，字母哥作勢要與對方握手卻緊急收回，摸了摸自己的頭，看到對方上當露出得意的微笑。

公鹿在字母哥上演「假握手」時，以42比32保有雙位數領先，接下來局面大反轉，綠衫軍得分以81比65碾壓密爾瓦基，結局讓字母哥笑不出來。公鹿第3節大當機只得15分，花光領先優勢反落後3分，決勝節也未能重新主宰局面，終場以107比113慘遭逆轉吞敗。

▲塞爾提克布朗（中）、公鹿一哥安戴托昆波（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥此役以29投18中猛砍43分、13籃板和5助攻，其他4位先發搭檔卻合計只命中9球，最終獨木難撐大局。公鹿戰績持續下滑到2勝8敗，開季已2度不敵衛冕軍，塞爾提克戰績則提升到9勝2敗，贏下近6戰第5場。

末節「回敬」字母哥一次1級惡意犯規的布朗，賽後談到對方的「假握手」伎倆時僅淡定地說，「Giannis就像個孩子，我只專注於幫助我的球隊贏得比賽。」

綠衫軍此役以一哥坦圖(Jayson Tatum)飆出31分最高，他另有12籃板、6助攻；布朗貢獻14分、5籃板和4助攻。

▲公鹿一哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）