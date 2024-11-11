全員Rosé〈APT.〉！12強韓國隊官方慶祝動作誕生　提議者率先開轟

▲12強韓國隊尹棟熙。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽尹棟熙10日交手味全龍時，轟出全壘打還做出當紅韓國洗腦歌《APT.》舞蹈慶祝，未來在12強賽將以此當作全隊上壘慶祝動作。

韓國先與古巴在韓國交手，再來台備戰12強，此戰是唯一的熱身賽也是最後一戰。尹棟熙轟出全壘打，他表示，「沒有特別想法，運氣好在有利球數時，重心放在前面大膽揮棒。」

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尹棟熙去年亞運在國際賽大放異彩，繳出打擊率.435、1轟、6打點的成績，也是少數對中華隊左投林昱珉敲出安打的韓國打者。談到在國家隊表現特別優異的秘訣，尹棟熙坦言，「在例行賽時，壓力大的時候，比如說9局或有人在壘時，成績都不錯。國際賽是短期戰，這種情況更多，可能就是這個原因。」

尹棟熙在本場轟出全壘打後，做出女團BLACKPINK成員ROSÉ與流行歌手布魯諾·馬爾斯合唱的《APT.》舞蹈慶祝。之後敲出3分打點安打的金亨俊（NC）也做出相同舞蹈，受訪時證實這就是12強賽韓國隊的官方慶祝動作，而這個慶祝動作剛好是尹東熙提議的。

尹棟熙說，「從韓國開始就在煩惱要定什麼慶祝動作。雖然是我提出的想法，但隊長（宋）成文在今天比賽前召集會議。有很多候選動作，看來成文哥最喜歡這個。」

這首近期爆紅的洗腦歌，靈感來自南韓酒桌遊戲，火星人在MV裡大搖韓國國旗、高唱韓文的「乾杯」，舞蹈簡單易跳在社群蔚為風潮。尹棟熙在攝影機前擺動後，已經被配樂並剪輯出短片，瘋傳到韓網。

▲12強韓國隊尹棟熙。（圖／中華棒協提供）