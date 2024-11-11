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忠孝阮昱凱身高178還是音樂班　崇學林宬樺為打棒球通勤40分鐘

▲▼台中忠孝9號阮昱凱。（圖／陳重光文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第16屆重光盃全國少棒錦標賽10日於台北市新生公園棒球場等4地開打，台中忠孝國小回穩以5比3力克高雄中正國小，台南崇學國小則是15比0輕取花蓮光復國小，取得2連勝。

台中忠孝首戰遭新北金龍國小完封，今天面對背水一戰，第2局靠阮昱凱、陳晉揚、陳俊豪、張恩睿安打串連，攻下3分奠定勝基。總教練賴朝榮表示，球隊剛結束考試週已5天沒練球，「少棒比賽起伏大很刺激，雖然大家考試辛苦，但即使輸球也要學到東西。」

此役表現亮眼的阮昱凱3打數3安打、跑回2分，這位身高178公分的六年級生，笑說目標是超越父親的184公分。阮昱凱家學淵源，來自教育世家，本是音樂班主修弦樂，五年級才因友人邀約加入棒球隊。

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至於台南崇學國小，近3屆都闖進複賽卻籤運不佳，如2021年八強遇到後來奪冠的台北福林，2023年碰上火力強大的新竹西門。教練歐陽昱岑說：「昨天終於向福林復仇，希望今年能走得更遠。」

崇學先發捕手林宬樺扛第五棒，第3局敲出二壘安打，加上隊友火力全開轟出12分大局。這位來自山上區的小球員，為了打球轉學到崇學，每天由母親接送近40分鐘車程。林宬樺感謝地說：「贏球很有成就感，也謝謝媽媽每天工作還要接送我。」

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