湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

▲湖人新帥瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人在剛結束的客場之旅僅拿下1勝4敗，顯然他們還不是那支「理想中」的球隊，外界高度關注並未在休賽季補強的紫金大軍，接下來是否會進行交易，《Bleacher Report》記者費雪(Jake Fischer)指出，就他得到的消息，兩位長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)、羅培茲(Brook Lopez)是洛城潛在的目標。

開季3連勝後，湖人很快面臨了第1個考驗，展開客場5連戰，最終他們僅在對暴龍一役拿下1勝，戰績下滑到5勝4敗，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露，新帥瑞迪克(JJ Redick)在正式執教的首個月內，就摔壞多個戰術板。

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▲湖人主控羅素被降為替補。（圖／達志影像／美聯社）

被問到在客場僅取得1勝4敗後，對自己有什麼認識，瑞迪克則打趣回應，「這讓我更加確信自己是個『受虐狂』。我的意思是，當我們遇到一些困難時，我反而更加興奮。我之前提到了成長的機會——這就是它的意義所在。」

▲巫師長人瓦倫修納斯。（圖／達志影像／美聯社）

湖人今夏並未進行任何實質性的補強，外界十分關注他們在季中交易截止前是否會有動作，《Bleacher Report》記者費雪近日披露了兩個洛城的潛在目標，分別是巫師長人瓦倫修納斯和公鹿中鋒羅培茲，而可能離開紫金大軍的則是最近被降為替補的後衛羅素(D’Angelo Russell)。

「羅素在交易名單上，是湖人潛在的交易籌碼。中鋒是湖人一直在尋求升級的位置，我們在節目開頭提到的羅培茲，他是我被告知可能在湖人潛在目標名單上的人。正如我們之前所說的，瓦倫修納斯是另一個我會關注的名字，我被告知他今夏也在湖人內部的中鋒選項上。」

▲公鹿中鋒羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

湖人前場深度嚴重不足，最近當家長人戴維斯(Anthony Davis)又遭足底筋膜炎纏身，他們的防守效率值僅名列第26，場均失分118.4則排在第24，多項防守數據都在聯盟倒數，若能補進另一名大個子球員助拳戴維斯，有可能翻轉如此的局面。