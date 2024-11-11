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攻城獅創隊元老宋宇軒轉任助教　戰神教頭許皓程送「紫色哨子」

▲▼攻城獅元老宋宇軒引退，戰神總教練許皓程致贈「紫色哨子」；攻城獅球團董事長兼領隊陳美玲致贈宋宇軒攻城獅實戰地板。（圖／新竹攻城獅提供）

▲攻城獅元老宋宇軒引退，戰神總教練許皓程致贈「紫色哨子」。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅10日於主場開幕周第二日迎戰臺北台新戰神，共吸引5433位球迷入場觀賽。球團賽後替創隊元老成員宋宇軒舉行「引退儀式」，他將轉任球隊體能助理教練，過去在金酒時期的老戰友，戰神總教練許皓程也驚喜現身，贈送客製化「紫色哨子」。

攻城獅此役上半場憑藉優異進攻火力，保有雙位數領先。但易籃後於攻防兩端陷入低潮，第3節遭對手反超比分，終場攻城獅以84比94落敗。攻城獅目前拿下2勝3敗，落居聯盟第5。

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▲▼攻城獅元老宋宇軒引退，戰神總教練許皓程致贈「紫色哨子」；攻城獅球團董事長兼領隊陳美玲致贈宋宇軒攻城獅實戰地板。（圖／新竹攻城獅提供）

▲攻城獅元老宋宇軒引退，戰神總教練許皓程擔任嘉賓。（圖／新竹攻城獅提供）

談到球隊下半場在進攻端遭遇低潮，總教練米蘭表示，「這是一場非常艱難的敗仗，下半場我們沒辦法拿出應有的防守侵略性。特別是籃板部分，被對手搶到進攻籃板後連續命中兩記三分球，這些防守細節是我們未來三周要加強改善的重點。」

▲▼攻城獅元老宋宇軒引退，戰神總教練許皓程致贈「紫色哨子」；攻城獅球團董事長兼領隊陳美玲致贈宋宇軒攻城獅實戰地板。（圖／新竹攻城獅提供）

▲攻城獅元老宋宇軒引退，攻城獅球團董事長兼領隊陳美玲致贈攻城獅實戰地板。（圖／新竹攻城獅提供）

攻城獅球團賽後舉辦「宋宇軒引退儀式」，宋宇軒為攻城獅創隊元老成員，球團特別邀請他在HBL時期的恩師金亦清、李致乘到場。過去金酒時期的老戰友，現任戰神總教練許皓程也在引退儀式擔任嘉賓，許皓程特別送上客製化「紫色哨子」，祝福宋宇軒未來體能教練之路一切順利。

攻城獅球團則由董事長兼任領隊陳美玲致贈宋宇軒「實戰紀念地板」，感謝他在這4年來為攻城獅帶來的精彩表現。宋宇軒在引退感言中提到，「謝謝媽媽今天到球場見證這一刻，也謝謝在天上的爸爸，雖然我的球員生涯沒有在台灣拿過冠軍，但我很期待能用不同的角色幫助球隊拿總冠軍！」 

關鍵字： TPBL新竹攻城獅宋宇軒台北台新戰神許皓程

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