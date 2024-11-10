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「打線慢慢串連起來」　曾總滿意突破僵局演練

▲▼12強官辦熱身賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）
▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

世界12強棒球賽中華隊今天官辦熱身賽9比4打敗樂天桃猿，其中第9局演練突破僵局，一舉攻下4分，談到整體打線發揮，中華隊總教練曾豪駒表示，「有慢慢串連起來。」

今天中華隊打線攻下9分，曾豪駒表示，「打線慢慢有串連起來，第6局被追平之後，觀察球隊的反制能力，曾頌恩敲出全壘打，還有林家正的全壘打，有看到選手狀況提升起來，甚至於今天吉力吉撈．鞏冠設定在第2棒，前幾場攻擊節奏沒有那麼順暢，今天有慢慢掌握到節奏。」

曾豪駒坦言，「中繼投手今天表現沒有那麼理想，第一球的好球率不是那麼高，讓第一位打者上壘，後續造成危機，這部份可以再調整。」

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投手群方面黃恩賜控球狀況不算理想，曾豪駒認為，「其實沒有什麼狀況，黃恩賜純粹是面對打者，如何取得好球數，打者沒有攻擊就上壘，這是短期盃賽要注意的，王志煊的角色跟原本一樣，就是負責危機拆彈。」

開路先鋒陳晨威今天有雙安表現，曾豪駒表示，「陳晨威加入集訓之後，狀況都掌握得很好，想辦法維持到開賽。」

今天曾頌恩與林家正都有全壘打表現，曾豪駒提到，「曾頌恩剛加入集訓的時候，看起來有點疲累，後續有經過休息，狀況有慢慢調整上來，現在有回到之前總冠軍戰的狀況，至於林家正，先前隔了2個月沒有實戰，這兩場比賽慢慢掌握到過去好的感覺，希望可以延續下去。」

本場第9局演練突破僵局，中華隊一局攻下4分，曾豪駒表示，「今天有達到想要的方向，在壓力的時候，怎麼去執行，有推進，後面打者可以攻擊回來，今天算是有做到好的地方。」

關鍵字： 12強棒球

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