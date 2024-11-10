不斷更新／林家正7局陽春砲　中華5比3領先樂天



▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

世界12強棒球賽中華隊今天官辦熱身賽在桃園球場面對樂天桃猿，前5局中華隊2分領先，6局上樂天攻下2分追平，6局下曾頌恩敲出左外野陽春全壘打，7局下林家正也開轟，中華隊取得5比3領先。

今天中華隊派出從樂天桃猿支援的投手劉家翔先發，對上樂天桃猿李家明，中華隊第1局率先得分，陳晨威擊出三壘方向內野安打，並且成功盜上二壘，林立敲出中外野安打，帶有1分打點。

2局上中華隊再得分，朱育賢選到四壞球，潘傑楷敲出右外野二壘安打，攻上二、三壘，江坤宇擊出右外野高飛犧牲打，先打下1分，接著陳晨威再敲中間方向安打，有1分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉家翔投完2局無失分退場，郭俊麟接手第3局，雖然有1次四壞球保送，但沒有失分，第4局中華隊換上江國豪登板，雖然被擊出1支安打，還有1次觸身球，但沒有失分，第5局中華隊換上樂天桃猿投手王宇翔支援，一 三壘有人狀況下，游承勳擊出二壘滾地球，藉由野手選擇上壘，有1分打點，中華隊換上左投王志煊，順利解決鍾玉成，化解繼續失分危機。

6局上樂天重啟攻勢，滿壘狀況下，陳佳樂敲出右外野安打，一棒送回2分，比數形成3比3平手，6局下曾頌恩從樂天投手邱駿威手中，揮出左外野陽春全壘打，幫助中華隊重新取得領先，7局下樂天換投賴胤豪，林家正轟出左外野陽春全壘打。

中華隊先發打線：

1、中外 陳晨威

2、捕手 吉力吉撈．鞏冠

3、右外 林立

4、指定 林安可

5、左外 曾頌恩

6、一壘 朱育賢

7、三壘 潘傑楷

8、二壘 李凱威

9、游擊 江坤宇