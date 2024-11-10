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冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

▲2024年中華職棒冬季聯盟名單。（圖／中華職棒提供）
 ▲2024年中華職棒冬季聯盟名單。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，台日交手角逐冬季聯盟的霸主，今年中華職棒將六支球隊分成台灣山林隊、台灣海洋隊，兩隊各30人球員名單正式揭曉。

名單中有許多去年參與過冬盟的選手，也有透過今年選秀剛加入的新血，期待這些選手在本屆賽事打出好成績，為自己、為球隊爭光，將冬盟冠軍獎盃留在台灣。

統一7-ELEVEn獅高志綱再度擔任總教練執掌兵符，帶領的是由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成的台灣山林隊，樂天桃猿投手林華偉、舒治浩、統一7-ELEVEn獅捕手張翔、內野手何恆佑、中信兄弟投手馮皓皆是連兩年參戰的選手。

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今年選秀新人也會投入冬盟，投手鍾允華在今年測試會投出最快球速151公里，進入選拔會並獲得統一7-ELEVEn獅第三指名。何品室融今年獲得樂天桃猿隊第二指名，青棒時期即繳出令人印象深刻的優異成績，在冬盟的表現也備受期待。

中信兄弟張士綸今年在二軍拿下打擊王和盜壘王兩座獎項，並在下半季完成一軍首安，今年將挑戰冬盟展球技，累積經驗突破自我。

台鋼雄鷹鄧蒔陽擔任總教練率領的台灣海洋隊，由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，投手黃子豪為今年選拔會台鋼雄鷹第二指名選手，具有身材優勢、球速快，投球表現獲得肯定，是值得期待的選手之一。

來自富邦悍將的捕手豊暐，今年再度參戰冬季聯盟，另外還有味全龍冉承霖也是連兩年加入冬盟行列，將透過比賽持續磨練，為明年新球季做足準備。

今年因為中華培訓隊沒組隊參賽，台灣山海兩隊特別邀請到四位大專潛力球員加入冬盟陣容，投手黃士齊、林萬益、外野手王威倫、范育銓，一投一打分別加入山林、海洋隊，讓大專潛力球員不僅能藉由冬盟賽事體驗職棒氛圍，還能與職棒選手互相交流，並有機會與日本隊切磋球技、提升自我。

集結六隊爭奪冬盟榮耀，台灣山林隊和台灣海洋隊陣容確認，兩支球隊將帶著屬於台灣的國球精神，力拚冬季聯盟的冠軍寶座，冬季聯盟賽事預售票持續熱賣中，平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，購買預售票還享現場票價之九折優惠，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，讓球迷朋友一次觀賞全部場次。

台灣球隊在冬盟期間洲際場次在一壘側、斗六場次則在三壘側，其他球隊保持主隊一壘側、客隊三壘側，若兩支台灣球隊交戰則比照主隊一壘、客隊三壘分配。

關鍵字： 中職冬盟

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