可惜德保拉退出12強　威能帝補進多明尼加陣容



▲威能帝。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿洋投威能帝（Pedro Fernandez）今日確定補進世界12強賽多明尼加隊陣容，威能帝表示，「感覺非常棒。」

威能帝本季25場先發，戰績10勝8敗，投了151.2局，被擊出162支安打，包括6發全壘打，113次三振，36次四死球，防禦率3.50。

跟著多明尼加隊來到台灣，威能帝表示，「確定加入這次12強多明尼加隊，其實狀況都蠻好，球季結束後也休息1個月，或許還不是最顛峰的狀態，但身體是OK的，本次賽事定位應該會是先發。」

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中信兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）原本也在名單之中，後來因為中信兄弟沒放行，威能帝透露，「一直有跟德保拉保持聯絡，很可惜沒有來，他今年也投了很多局，可能有跟中信兄弟討論，球團希望他休息。」

威能帝提到，「很開心跟好朋友一起參加國家隊，把拉丁美洲棒球文化帶來亞洲，感覺非常棒。」中華隊本次有不少樂天桃猿隊友，威能帝笑說，「黃子鵬就像是我的兄弟，昨天在大巨蛋有遇到，跟林立、朱育賢也都很好。」

此外，威能帝也說，「打完12強賽，還會想打冬季聯盟，但就是看狀況，第二次穿上國家隊球衣，但一級賽事是頭一次，很感動、很開心、很驕傲，台灣就像第二個家，很開心。」