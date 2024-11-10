中華隊先發打序已有盤算　曾總談威能帝「掌握度蠻高」



▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

世界12強棒球賽中華隊今天與明天將進行最後2場官辦熱身賽，首戰將對上韓國，第2場則是碰上多明尼加，其中樂天桃猿洋投威能帝（Pedro Fernandez）有可能投中華隊，中華隊總教練曾豪駒表示，「我覺得很棒。」

今天中華隊與樂天桃猿打熱身賽，中華隊請樂天桃猿投手劉家翔、王宇翔、温展樂支援，搭配郭俊麟與江國豪，打線方面讓吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕，曾豪駒表示，「吉力吉撈．鞏冠平常例行賽時常排在第2棒，希望讓他多調整，棒次會參考看這兩場狀況，基本上都有盤算。」

這幾天古巴隊與多明尼加隊有打熱身賽，曾豪駒坦言，「也有看比賽，但可能不會很準，上次古巴隊打世界棒球經典賽熱身賽，也是很投入，但真正比賽有很大差異，這都是我們觀察的重點，過程中觀察每個選手狀況，多明尼加和古巴隊有些投手球速都蠻快的，但控球上有些落差，還是觀察臨場表現，也會參考過去影片，真正比賽才知道。」

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今天多明尼加隊透露，威能帝有機會在預賽對中華隊先發，曾豪駒則說，「我覺得很棒，彼此都是熟悉，打者幾乎都有對過，掌握度蠻高的，現在就是看臨場表現，的確有想到多明尼加會派威能帝，每一隊先發投手不會太多，如果德保拉（Jose De Paula）有放在名單，也有可能是他，畢竟他們在台灣都是不錯的投手，都有不錯的成績，拿來對中華隊都是預料之中。」

屆時面對熟悉的威能帝，是不是對中華隊較為有利，曾豪駒直言，「其實還是看臨場，對於球路掌握度比較高，但彼此都是一樣的。」