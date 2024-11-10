字母哥最佳落腳處是雷霆？　皮爾斯建議用霍姆格倫交換

▲公鹿安戴托昆波、雷霆霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿開季至今戰績2勝7敗，團隊氣氛低迷，近期更傳出當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有意出走。NBA名人堂成員皮爾斯（Paul Pierce）在節目上表示，他認為雷霆是字母哥的理想落腳地，建議奧克拉荷馬用霍姆格倫（Chet Holmgren）當作交易籌碼。

公鹿開季戰績慘烈，球迷紛紛提出改善方案，其中解雇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）與交易字母哥讓公鹿重建是2個最熱門的選項，若公鹿選擇重建，據傳NBA已有多支球隊蓄勢待發準備爭搶這位2屆MVP大前鋒。

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皮爾斯近日在播客節目《Ticket & The Truth》上提到，他認為公鹿若要交易字母哥，雷霆絕對是最適合字母哥的下家，「雷霆已經準備好贏球了，他們去年是西區第一種子，他們現在就需要安戴托昆波，把壓力從吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）身上分擔出去，安戴托昆波每場能都幫你拿下30到40分。」

▲吉爾吉斯-亞歷山大、霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

皮爾斯也提到交易包裹，「如果說用霍姆格倫和一些選秀權能換安戴托昆波，我肯定會認真考慮。」

被認為有意交易的球隊還包括邁阿密熱火、布魯克林籃網和金州勇士。雖然雷霆不是大市場球隊，但他們擁有許多選秀資產，在未來的7年，雷霆擁有13枚首輪選秀權、16個次輪選秀權。

霍姆格倫本賽季的表現非常亮眼，平均得到18.2分、9.2籃板、2.9阻攻，整體命中率達到51.9%、三分球命中率40%，其中阻攻排名聯盟第2，僅次於「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。目前雷霆戰績8勝1敗，與太陽並列西區第1。