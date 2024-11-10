運動雲

>

沙波瓦洛夫塞爾維亞賽奪冠　喬科維奇親自頒獎

▲沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙波瓦洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

加拿大單反名將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）10日在塞爾維亞公開賽冠軍戰中，以6比4、6比4直落二擊敗地主好手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）成功封王，這是沙波瓦洛夫睽違五年再次奪得ATP巡迴賽冠軍，賽後也得到塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）親自頒獎。

在這場歷時77分鐘的決賽中，沙波瓦洛夫全程以積極打法掌握主動權，根據官方數據統計，沙波瓦洛夫一共轟出13記ACE球，一發得分率高達82%（28/34），最終在兩盤皆完成關鍵破發下，贏得比賽順利封王。

「比賽非常艱難，梅傑多維奇的表現非常出色，是一位極具潛力的年輕選手，」沙波瓦洛夫賽後說道，「對抗這些年輕選手並不容易，他的發球很好，我盡力找到機會，在第一盤有些幸運破發了他，我打出幾次幸運的回球，並在第二盤初期帶著這股動力繼續前進。」

奪冠當下沙波瓦洛夫跌坐在球場上，隨後他從喬科維奇手中接過獎盃，「這對我來說是一個好的賽季，保持健康並回到賽場，重新爬升排名需要時間，像這樣的一週會有很大幫助。」沙波瓦洛夫說。

至於梅傑多維奇則是生涯首次打進ATP巡迴賽決賽，他在去年贏得了由PIF贊助的ATP新生代總決賽冠軍，今年以9勝8負的巡迴賽戰績結束2024賽季。

關鍵字： 沙波瓦洛夫ATP梅傑多維奇塞爾維亞公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭彬最愛油條直呼：好吃！

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭彬最愛油條直呼：好吃！

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

熱門新聞

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭彬最愛油條直呼：好吃！

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

2李多慧遭跟蹤　味全龍即刻關切

3兄弟外籍教練結束7年台灣旅程！

4古林睿煬請客麻辣鍋　郭彬最愛油條

5中華隊打者都危險　裴瑞茲打12強

最新新聞

1林書豪僅7分全隊三分打鐵

2開箱首輪大物曾聖安扛第1棒

3字母哥最佳落腳處是雷霆？

4邦齊奪梅斯公開賽冠軍

5威能帝有望投中華　平野談張仁瑋

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【女神誰與爭鋒】 #趙娟週 #林瑟七 賣力應援嗨翻小巨蛋 你Pick誰呢？

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366