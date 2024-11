沙波瓦洛夫塞爾維亞賽奪冠　喬科維奇親自頒獎

▲沙波瓦洛夫。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

加拿大單反名將沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)10日在塞爾維亞公開賽冠軍戰中,以6比4、6比4直落二擊敗地主好手梅傑多維奇(Hamad Medjedovic)成功封王,這是沙波瓦洛夫睽違五年再次奪得ATP巡迴賽冠軍,賽後也得到塞爾維亞傳奇球星喬科維奇(Novak Djokovic)親自頒獎。

Denis Shapovalov started his week in Belgrade having to qualify...



...and finished it getting handed the trophy by Novak Djokovic #BelgradeOpen pic.twitter.com/0IKCoIX7Br