沙波瓦洛夫塞爾維亞賽奪冠　喬科維奇親自頒獎

▲沙波瓦洛夫。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

加拿大單反名將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）10日在塞爾維亞公開賽冠軍戰中，以6比4、6比4直落二擊敗地主好手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）成功封王，這是沙波瓦洛夫睽違五年再次奪得ATP巡迴賽冠軍，賽後也得到塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）親自頒獎。

Denis Shapovalov started his week in Belgrade having to qualify...



...and finished it getting handed the trophy by Novak Djokovic #BelgradeOpen pic.twitter.com/0IKCoIX7Br [廣告]請繼續往下閱讀... November 9, 2024

在這場歷時77分鐘的決賽中，沙波瓦洛夫全程以積極打法掌握主動權，根據官方數據統計，沙波瓦洛夫一共轟出13記ACE球，一發得分率高達82%（28/34），最終在兩盤皆完成關鍵破發下，贏得比賽順利封王。

「比賽非常艱難，梅傑多維奇的表現非常出色，是一位極具潛力的年輕選手，」沙波瓦洛夫賽後說道，「對抗這些年輕選手並不容易，他的發球很好，我盡力找到機會，在第一盤有些幸運破發了他，我打出幾次幸運的回球，並在第二盤初期帶著這股動力繼續前進。」

奪冠當下沙波瓦洛夫跌坐在球場上，隨後他從喬科維奇手中接過獎盃，「這對我來說是一個好的賽季，保持健康並回到賽場，重新爬升排名需要時間，像這樣的一週會有很大幫助。」沙波瓦洛夫說。

至於梅傑多維奇則是生涯首次打進ATP巡迴賽決賽，他在去年贏得了由PIF贊助的ATP新生代總決賽冠軍，今年以9勝8負的巡迴賽戰績結束2024賽季。