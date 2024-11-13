運動雲

>

大谷翔平參加洛杉磯奧運有望？MLB球員工會：重視球員意見

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

2028年洛杉磯奧運中，棒球和壘球被列為新增比賽項目。大聯盟球員是否能夠參加奧運呢？MLB球員工會（MLBPA）主席克拉克（Tony Clark）在接受採訪時表示，「需要與大聯盟協商」，並表達了對球員意見的重視。

棒球和壘球被列為新增項目，這是自2021年東京奧運以來時隔兩屆回歸。雖然目前尚未決定大聯盟球員是否參加，但費城人隊內野手哈波（Bryce Harper）已經表達參加奧運的意願，其他球員也同樣希望參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克拉克表示，「目前尚無更新」，但透露「從球員們的反應來看，他們對成為比賽一部分抱有極大興趣。」他強調，「聯盟和球隊都必須對球員是否能參加作出決定。」

在今年7月的全明星賽上，道奇隊大谷翔平也表示，「對棒球界來說這應該很重要。我個人也想嘗試參加。」克拉克則透露，「我知道他對此有興趣。」儘管兩人尚未直接交流，但他表達了支持的態度，稱「我們會重視翔平的意見。」

2023年舉行的第5屆世界棒球經典賽（WBC）決賽中，日本國家隊擊敗美國隊，奪得世界冠軍。當時第9局大谷上場投球，最終三振了外野手楚奧特（Mike Trout）以戲劇性的方式結束比賽。

MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）對此保持謹慎，表示，「這是持續討論中的話題，結果尚未確定，既不能說是肯定，也不能說是否定。」

克拉克則表示理解，「能夠代表國家參賽無論何時都是特別的機會。」他本人曾在老虎隊等球隊效力，並指出，「作為球員，我曾遺憾無法獲得這樣的機會。我尊重並理解為國效力的重要性。」他也透露將持續進行相關協商。

關鍵字： 奧運棒球壘球大聯盟MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

NBA盃今開打！賽程、獎金一次看　柯瑞對決K湯：希望他感受到愛

NBA盃今開打！賽程、獎金一次看　柯瑞對決K湯：希望他感受到愛

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

落後26分大逆轉像坐雲霄飛車　吳永仁稱莫巴耶8周後復出可能延後

落後26分大逆轉像坐雲霄飛車　吳永仁稱莫巴耶8周後復出可能延後

轟生涯新高19分還秀驚天爆扣　陳范柏彥賽後直言「不在意」

轟生涯新高19分還秀驚天爆扣　陳范柏彥賽後直言「不在意」

「詹皇接班人」大復活！　西蒙斯單場猛傳12助攻重現全能身手

「詹皇接班人」大復活！　西蒙斯單場猛傳12助攻重現全能身手

大谷翔平參加洛杉磯奧運有望？MLB球員工會：重視球員意見

大谷翔平參加洛杉磯奧運有望？MLB球員工會：重視球員意見

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

熱門新聞

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

NBA盃今開打！賽程、獎金一次看　柯瑞對決K湯：希望他感受到愛

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1記者會混亂　韓教頭火大：何必叫我來

2快訊／12強開幕台韓戰確定完售

3韓媒不爽！小孩逛球場、記者會混亂

4勇士竄升戰力榜第2　柯瑞固定搭檔出爐

5NBA盃今開打！柯瑞對決K湯

最新新聞

1阪神火球男預計對戰台灣先發！

2大谷翔平參加洛杉磯奧運有望？

3索托本周與藍鳥、紅襪會面！

4詹皇接班人復活　西蒙斯猛傳12助攻

5轟生涯新高19分　陳范柏彥直言不在意

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏清12強熱身賽兩戰都挨轟　教練團提點大膽攻擊好球帶

陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366