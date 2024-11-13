大谷翔平參加洛杉磯奧運有望？MLB球員工會：重視球員意見

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

2028年洛杉磯奧運中，棒球和壘球被列為新增比賽項目。大聯盟球員是否能夠參加奧運呢？MLB球員工會（MLBPA）主席克拉克（Tony Clark）在接受採訪時表示，「需要與大聯盟協商」，並表達了對球員意見的重視。

棒球和壘球被列為新增項目，這是自2021年東京奧運以來時隔兩屆回歸。雖然目前尚未決定大聯盟球員是否參加，但費城人隊內野手哈波（Bryce Harper）已經表達參加奧運的意願，其他球員也同樣希望參與。

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克拉克表示，「目前尚無更新」，但透露「從球員們的反應來看，他們對成為比賽一部分抱有極大興趣。」他強調，「聯盟和球隊都必須對球員是否能參加作出決定。」

在今年7月的全明星賽上，道奇隊大谷翔平也表示，「對棒球界來說這應該很重要。我個人也想嘗試參加。」克拉克則透露，「我知道他對此有興趣。」儘管兩人尚未直接交流，但他表達了支持的態度，稱「我們會重視翔平的意見。」

2023年舉行的第5屆世界棒球經典賽（WBC）決賽中，日本國家隊擊敗美國隊，奪得世界冠軍。當時第9局大谷上場投球，最終三振了外野手楚奧特（Mike Trout）以戲劇性的方式結束比賽。

MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）對此保持謹慎，表示，「這是持續討論中的話題，結果尚未確定，既不能說是肯定，也不能說是否定。」

克拉克則表示理解，「能夠代表國家參賽無論何時都是特別的機會。」他本人曾在老虎隊等球隊效力，並指出，「作為球員，我曾遺憾無法獲得這樣的機會。我尊重並理解為國效力的重要性。」他也透露將持續進行相關協商。