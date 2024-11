2025經典賽資格賽確定台北開打！中華隊賽程出爐

▲總教練曾豪駒。(圖/記者李毓康攝)

記者王真魚/綜合報導

2025年世界棒球經典賽的資格賽日期及地點已正式公布,資格賽賽將於2025年2月21日至25日,在台灣台北舉行。屆時,中華隊將在台北大巨蛋迎戰來自西班牙、南非與尼加拉瓜的隊伍,爭奪晉級正賽的名額。

此次資格賽由中華隊、西班牙、南非和尼加拉瓜四支隊伍爭奪兩個晉級名額。根據賽程安排,台灣將於2月21日迎戰西班牙,2月22日對決南非,2月23日則將對陣尼加拉瓜,2月25日分組第二名與第三名再交手。分組第一名將直接晉級,而第二名與第三名的勝者也將獲得晉級資格。

上屆WBC世界棒球經典賽,中華隊在分組賽中僅獲得第五名,無緣晉級;這次的經典賽將從資格賽重新打起,必須透過這場預選賽才能爭取再次闖入世界舞台。

經典賽資格賽預計由12強中華隊總教練曾豪駒續掌兵符。中職會長蔡其昌在日前的受訪中表示,原則上希望維持現有的教練團陣容,「因為兩個賽事太接近,我們希望延續教練團,畢竟重新磨合需要一段時間。」

The dates and locations for the Qualifiers for the next #WorldBaseballClassic have been announced!



Feb. 21-25, 2025: Taipei, Taiwan

March 2-6, 2025: Tucson, Arizona pic.twitter.com/94gZSAxO1S