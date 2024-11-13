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2025經典賽資格賽確定台北開打！中華隊賽程出爐

▲▼12強官辦熱身賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年世界棒球經典賽的資格賽日期及地點已正式公布，資格賽賽將於2025年2月21日至25日，在台灣台北舉行。屆時，中華隊將在台北大巨蛋迎戰來自西班牙、南非與尼加拉瓜的隊伍，爭奪晉級正賽的名額。

此次資格賽由中華隊、西班牙、南非和尼加拉瓜四支隊伍爭奪兩個晉級名額。根據賽程安排，台灣將於2月21日迎戰西班牙，2月22日對決南非，2月23日則將對陣尼加拉瓜，2月25日分組第二名與第三名再交手。分組第一名將直接晉級，而第二名與第三名的勝者也將獲得晉級資格。

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上屆WBC世界棒球經典賽，中華隊在分組賽中僅獲得第五名，無緣晉級；這次的經典賽將從資格賽重新打起，必須透過這場預選賽才能爭取再次闖入世界舞台。

經典賽資格賽預計由12強中華隊總教練曾豪駒續掌兵符。中職會長蔡其昌在日前的受訪中表示，原則上希望維持現有的教練團陣容，「因為兩個賽事太接近，我們希望延續教練團，畢竟重新磨合需要一段時間。」

關鍵字： 棒球世界棒球經典賽中華隊曾豪駒資格賽

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