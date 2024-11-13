12強日本武士隊輪值底定！阪神火球男預計對戰台灣先發

▲才木浩人 。（圖／阪神虎官網）

記者王真魚／綜合報導

日本隊將於11月13日在世界12強賽衛冕之旅的首戰中對陣澳洲隊，隨後將移師台灣，從15日起相繼對戰韓國、台灣、古巴和多明尼加共和國。A、B組各前兩名將晉級東京巨蛋的四隊循環超級循環賽。

日媒報導指出，11月16日對戰台灣的先發投手預計由阪神火球男才木浩人擔任。 現年26歲的才木，投球最速155公里，均速148公里；本季25場先發，拿下聯盟第二的13勝（3敗），防禦率1.82，送出137次三振，僅被敲出4支全壘打。

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日前對捷克的熱身賽，他中繼登板3局，狂飆7次三振。對於即將出戰台灣，才木表示，他會以「就像平常賽季一樣」的心態進行調整。

在11月9、10日對捷克的熱身賽後，井端弘和總教練談到，「對於能贏得比賽感到滿意，但更讓我滿意的是在這兩場比賽中，我們大致上完成了想要做的事情。」

此次日本隊為爭取連霸，井上溫大擔任首戰先發，台灣賽事階段則由球界代表性投手接力登場。他們皆擅長以速球為武器，特別值得關注的是「高角度速球」的使用方式。

近年來，「高角度速球」被認為是能夠三振對手的有效武器，尤其對於那些以仰角揮棒尋求長打的外籍打者特別具威脅性。 在11月9日、10日對捷克的熱身賽中，先發的高橋宏斗被多次打中直球，相比之下，第二位登板的才木則在三局內奪下7次三振，且未被擊出安打。

井端總教練針對兩人表現的差異說道，「（高橋）被打的球多數都在腰帶高度。外籍選手的力量強大，這個高度容易被打擊。反觀才木投手很好地利用了高角度速球，因此讓對手對低角度速球無法出手。如果高橋投手也能這樣投，我相信在正式賽中就能壓制對手。」

日本隊的先發投手預計如下安排：

11月13日 對澳洲／井上溫大（巨人）

11月15日 對韓國／高橋宏斗（中日）

11月16日 對台灣／才木浩人（阪神）

11月17日 對古巴／早川隆久（樂天）

11月18日 對多明尼加／戶鄉翔征（巨人）