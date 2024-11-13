12強棒球賽開打！WirForce舉辦直播派對　郭泓志及啦啦隊女神力挺

▲▼WirForce 2024 打造世界12強棒球賽直播派對，職棒啦啦隊強力應援 。（圖／WirForce提供）

體育中心／綜合報導

2024世界12強棒球賽，是全球棒球迷矚目的重要賽事，台灣榮獲B組主辦權，賽事將於11月13日至18日在台北大巨蛋及天母棒球場開打。為迎接這場四年一度的熱血賽事，WirForce電競嘉年華將於11月14日至17日推出「世界12強棒球賽直播派對」。

WirForce 2024即將開展，除了豐富的電競活動及多項專屬ACG內容，更將為迎接世界12強棒球錦標賽」，與中華電信合作打造最大娛樂派對。

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活動場地在WirForce 2024主場地旁的花博長廊，預計將吸引超過800位熱血球迷，透過現場400吋LED螢幕直播6場精選12強賽事，其中包含3場中華隊的精彩對決。

活動期間，除了熱血直播，現場更有豐富的活動闖關，包含「九宮格」投球遊戲、反應力挑戰、球速挑戰、棒球遊戲電玩體驗及Hami Video下載活動等，玩家只要完成其中三項體驗活動，即可帶走限定精美應援周邊。

活動最高潮將在11月16日的「中日大戰」上演，將舉辦觀賽派對，特邀台灣棒球名將「不死鳥」郭泓志到場觀賽，職棒啦啦隊女神琳妲、星岑和Mia也將現身助陣，以熱力四射的表演點燃全場氣氛，帶領現場觀眾為中華隊應援。