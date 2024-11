感人！400名勇士員工列隊歡迎K湯回家　柯瑞取消致敬演說原因曝

Nearly 400 Warriors employees in captain hats welcome Klay Thompson back to Chase Center ????



記者游郁香/綜合報導

在灣區待了13年,替勇士征戰11季奪下4冠的神射湯普森(Klay Thompson),今(13)日首度以「客場球員」的身份重返大通中心,賽前約有400名勇士員工戴上「船長帽」,列隊歡迎K湯回家,場面相當溫馨,不過天王柯瑞(Stephen Curry)取消了致敬演說,據了解,這是他與K湯討論後的共同決定。

湯普森在2011年選秀會以首輪第11順位被勇士相中,與柯瑞合組「浪花兄弟」,攜手贏得4座總冠軍,他曾創下單節37分、單場砍進14顆三分球的聯盟紀錄;他在灣區共命中2481顆三分(隊史第2)、拿下15531分(隊史第6),贏得528勝(隊史第3)、出賽793場(隊史第4),無疑是勇士傳奇球星之一。

▲神射湯普森離隊後首度重返勇士主場。(圖/達志影像/美聯社,下同)

曾多次表明想當終生勇士人的湯普森,在2019年、2020年連續遭逢膝蓋前十字韌帶撕裂與阿基里斯腱斷裂重傷,儘管他復出後在2022年再次幫助灣區奪冠,狀態下滑的他在球隊的定位發生變化,最終雙方在今夏選擇分道揚鑣,今日在大通中心舉行的NBA盃小組賽,是K湯改披獨行俠戰袍後,首次重返金洲。

勇士為了迎接湯普森「回家」煞費苦心,大通中心前展示著以這位神射為主題的藝術作品,K湯在場外替大批勇士球迷簽名,當他走進大通中心時,大約400名勇士員工戴上「船長帽」列隊歡迎他,在他走向客場休息室的途中,這些工作人員不斷拍手,揮舞著船長帽替他歡呼。

戴著墨鏡的湯普森臉上掛著笑容,並豎起大拇指,似乎正努力壓抑內心的激動,場面溫馨感人。

根據《ESPN》記者安德魯斯(Kendra Andrews)的消息,勇士準備了1分鐘的致敬影片,柯瑞將到場中央發表演說,不過主帥柯爾(Steve Kerr)賽前突然告知,「咖哩」取消了致敬演說,這是他和湯普森昨晚討論後共同的決定,兩人希望在播放完致敬影片後能更專注於比賽。

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)談到湯普森的「回歸之夜」時直言,「Klay更願意透過多種方式證明勇士是錯的,而不是現在就談論或思考他的傳奇地位。」