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感人！400名勇士員工列隊歡迎K湯回家　柯瑞取消致敬演說原因曝

記者游郁香／綜合報導

在灣區待了13年，替勇士征戰11季奪下4冠的神射湯普森(Klay Thompson)，今(13)日首度以「客場球員」的身份重返大通中心，賽前約有400名勇士員工戴上「船長帽」，列隊歡迎K湯回家，場面相當溫馨，不過天王柯瑞(Stephen Curry)取消了致敬演說，據了解，這是他與K湯討論後的共同決定。

湯普森在2011年選秀會以首輪第11順位被勇士相中，與柯瑞合組「浪花兄弟」，攜手贏得4座總冠軍，他曾創下單節37分、單場砍進14顆三分球的聯盟紀錄；他在灣區共命中2481顆三分(隊史第2)、拿下15531分(隊史第6)，贏得528勝(隊史第3)、出賽793場(隊史第4)，無疑是勇士傳奇球星之一。

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▲▼湯普森離隊後首度重返勇士主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲神射湯普森離隊後首度重返勇士主場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

曾多次表明想當終生勇士人的湯普森，在2019年、2020年連續遭逢膝蓋前十字韌帶撕裂與阿基里斯腱斷裂重傷，儘管他復出後在2022年再次幫助灣區奪冠，狀態下滑的他在球隊的定位發生變化，最終雙方在今夏選擇分道揚鑣，今日在大通中心舉行的NBA盃小組賽，是K湯改披獨行俠戰袍後，首次重返金洲。

勇士為了迎接湯普森「回家」煞費苦心，大通中心前展示著以這位神射為主題的藝術作品，K湯在場外替大批勇士球迷簽名，當他走進大通中心時，大約400名勇士員工戴上「船長帽」列隊歡迎他，在他走向客場休息室的途中，這些工作人員不斷拍手，揮舞著船長帽替他歡呼。

戴著墨鏡的湯普森臉上掛著笑容，並豎起大拇指，似乎正努力壓抑內心的激動，場面溫馨感人。

根據《ESPN》記者安德魯斯(Kendra Andrews)的消息，勇士準備了1分鐘的致敬影片，柯瑞將到場中央發表演說，不過主帥柯爾(Steve Kerr)賽前突然告知，「咖哩」取消了致敬演說，這是他和湯普森昨晚討論後共同的決定，兩人希望在播放完致敬影片後能更專注於比賽。

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)談到湯普森的「回歸之夜」時直言，「Klay更願意透過多種方式證明勇士是錯的，而不是現在就談論或思考他的傳奇地位。」

▲▼湯普森離隊後首度重返勇士主場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森柯瑞柯爾獨行俠

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