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韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

▲▼2024第三屆世界12強棒球錦標賽B組預賽暨中國信託頂級贊助賽前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓媒批台開幕記者會混亂，小孩闖練習場惹議。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

12強賽B組預賽在台北開打前夕，韓媒撰文指出賽事行政管理出現諸多問題。韓國隊在台北大巨蛋練習時，就出現配戴工作證的小孩在場內隨意走動，引發外界質疑場地管理鬆散。

記者向棒協求證此事，坦言該名小孩是職員的孩子，因重感冒臨時找不到保母，媽媽上班也無法臨時請假照顧，不得已只能帶到現場，陪同父親上班，「已經和家裡聯繫好，接下來會有人照顧。」至於被拍到在場上走動一事，棒協表示，當時韓國隊打擊練習已結束，「主要是因為她認識工作人員，所以在場上稍微玩了一下，爸爸剛好在旁跑來跑去，沒有注意到女兒還在場上，很抱歉造成不便與誤會，敬請見諒。」

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棒協同時強調，當時是場地設置時間，並非練習時間，「也沒有小朋友媽媽跟姊姊在貴賓室吃炸雞這件事，因為貴賓室就如同各位所知，並非那麼容易使用。」

韓媒進一步提到記者會一些狀況，包括未事先告知就延遲10分鐘開始，貴賓致詞更佔用近30分鐘。四國代表團共同出席的記者會上，每隊只獲得一個提問機會，且古巴和多明尼加代表團發言僅有中文和西班牙文翻譯，缺乏韓文及英文翻譯，導致韓國媒體無法即時掌握其他國家的發言內容。

此外，韓媒指出，中華隊與韓國隊原本同意在記者會上公布先發投手，但中華隊臨時改變主意。對此，韓國教頭柳仲逸只好在會後向韓媒透露，將派出高永表先發。

不過，棒協今日提供流程當中，並沒有說明會在記者會上公布先發人選。中華隊總教練曾豪駒在記者會後聯訪時表示，大會稍後就會公布，也沒有收到要先透露人選的通知。棒協也表示，WBC並沒有要求賽前記者會要公告先發投手，僅有規定在一定時間內要繳交先發名單。

稍早，大會也在8點以前正式發函告知，兩隊先發投手人選。至於有韓媒表示，本次賽事並非由負責台灣職棒的CPBL（中華職業棒球大聯盟）主導，而是由管理業餘和企業棒球的CTBA（中華棒協）負責，導致不少大大小小的爭議。

報導中更引述一位棒球界人士表示，「如果是有經驗的CPBL來負責運營，管理上應該不會這麼混亂。」事實上，台灣的一級賽事記者會都是由棒協主辦。

關鍵字： 韓國隊賽事行政記者會管理混亂練習場

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