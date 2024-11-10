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灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

▲▼灰熊人氣控衛河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊人氣控衛河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊在G聯盟的球隊曼菲斯疾行今天（10日）迎來開幕戰，日本第一控河村勇輝原本預計到疾行隊報到，但因灰熊主力球員莫蘭特（Ja Morant）、班恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart）等接連缺陣，河村將暫緩到疾行隊報到，繼續留在灰熊。

灰熊日前在主場連續戰勝了湖人和巫師，取得2連勝。台灣時間11日起，灰熊將展開與拓荒者、湖人和勇士的客場3連戰。灰熊今日更新官方X，發布了球員們前往客場3連戰的情況，其中包括了原先預計到G聯盟參加開幕戰的河村勇輝。

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疾行隊總教練斯沃斯基（TC Swersky）表示，「河村學習力非常好，英語也說得非常流利，對場上的事物理解很到位，展現出非常快速的進攻，而且他並不自私。」

斯沃斯基補充道，「我認為河村能很好地適應我們的打法，他希望能獲得更多的機會，我們預計會在比賽中讓河村作為先發登場。」然而，河村的G聯盟首秀因為灰熊主力受傷將延後。

灰熊一哥莫蘭特在對湖人比賽時遭逢後側髖部半脫位，並有多處1級骨盆肌肉拉傷，回歸時間未知；史馬特右腳踝扭傷，班恩則是右側腹斜肌拉傷。

關鍵字： NBA河村勇輝莫蘭特史馬特班恩灰熊

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