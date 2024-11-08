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中華男籃亞洲盃15人名單調整　林俊吉重傷由PLG MVP盧峻翔遞補

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿一哥盧峻翔。（圖／PLG職籃提供）

記者游郁香／綜合報導

亞洲盃資格賽第2階段11月21日開打，籃協日前已公布中華男籃15人名單，不過由於林俊吉遭逢左腳踝傷勢，已在6日退隊，教練團決定由PLG上季年度MVP盧峻翔遞補。另外，後勤也升級，物理治療師及諮商心理師，本來安排由個人服務選手，改為由兩個團隊支援選手。

中華男籃11月21日將在主場迎戰香港，後續還將飛往客場挑戰紐西蘭，由於中華隊第1階段對紐西蘭、菲律賓都輸球，對上香港之戰有非贏不可的巨大壓力。

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籃協日前公布15人名單，包含旅外7戰將，陳盈駿、劉錚、林庭謙、林秉聖、阿巴西、曾祥鈞、游艾喆外，剩餘8人中，高錦瑋、林俊吉、胡瓏貿、馬建豪、蘇士軒、陳冠全以及高柏鎧都來自TPBL職籃，PLG職籃則僅上季入選「年度第一隊」的周桂羽入選。

▲夢想家林俊吉、張宗憲、Formosa Sexy。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家林俊吉。（圖／TPBL職籃提供）

不過籃協今日宣布調整名單，由於林俊吉遭逢左踝韌帶撕裂、右側股外四頭肌拉傷撕裂，已在6日退出中華隊，教練團決定由效力PLG桃園璞園領航猿的盧峻翔遞補入隊，如此一來，名單上將有2人來自PLG職籃。

另外，後勤配備也升級，物理治療師及諮商心理師，本來安排由個人服務選手，改為由兩個團隊支援選手，在人力更充足之下，將能在短時間內照顧到每位國手。

籃協表示，力康運動醫學機構，包含內湖力康復健科診所及力康運動健康管理中心，結合復健科醫師、物理治療師與體能教練。合作模式為，開訓時由物理治療師團隊安排一次團體健檢，之後可由防護員帶選手經綠色通道（單一窗口）到力康復健診所，由專業復健醫師及物理治療師協助復健、治療。

心田心理諮商診所合作模式為，開訓時舉辦團體諮詢講座一次，另集訓期間每位隊職員及球員可以到診所作心理諮商二次。

關鍵字： 中華男籃亞洲盃林俊吉盧峻翔

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