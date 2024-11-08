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娶妻好運！宋成文首度入選韓國隊就當隊長　出發前先吃老婆的蛋糕

▲英雄隊宋成文。（圖／記者楊舒帆攝）

▲英雄隊宋成文。（圖／記者楊舒帆攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強B組預賽將於13日開打，韓國隊今天抵達台灣，效力培證英雄隊的宋成文第一次打國際賽就扛下隊長重任，他表示，無論如何都要打進東京巨蛋的4強賽。

韓國隊今天來台灣備戰，10日在官辦熱身賽出戰味全龍，預賽將在13日首戰台灣，14日對古巴，15日對日本，16日對多明尼加，18日對澳洲。小組前兩名將進入在日本舉行的超級循環賽。

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宋成文是此次韓國隊隊長，同時也2015年首次進入職棒以來首次被選入國手，但宋成文今年才28歲，依然年輕。然而，這次的韓國隊主要由年輕選手組成，因此隊長責任落到了宋成文的肩上。

出發來台灣之前，宋成文受訪表示：「這是我第一次佩戴國旗標誌參加國際比賽，感到很大的責任感」，並表示「與其說感受到隊長的壓力，不如說更想以國家代表的身份好好表現，並與來自10個球隊的選手們一起取得好成績。」

他表示，雖然首次成為國家代表感到興奮，但更感受到「國旗標誌」的分量。宋成文說：「一開始只是單純地高興成為國家代表，但現在不再如此」，並表示「經過訓練和進行評估賽，到達出發的這一天，產生了必須取得好成績的決心。」

由於此次國家隊主要由年輕選手組成，因此被評價為較以往稍顯薄弱。對此，宋成文表示：「由於傷病選手較多，年輕選手的變化，確實有這樣的評價」，但他也表示「我們選手們在比賽中證明自己就好了，不用在意評價，訓練時也更加集中。」

他補充道：「通過一起訓練，感受到很多年輕選手擁有出色的實力。並未特別覺得我們的戰力薄弱。」

宋成文在今年球季開打前結婚，在創下個人最佳成績後順利進入國家隊。他表示：「聽到很多人說我結婚結對了」，並提到在面對重大賽事前，妻子也給了他力量。

宋成文表示：「昨天訓練結束後短暫回家了一趟，妻子準備了蛋糕」，並說：「非常感謝，得到了很多力量。覺得必須好好表現。」

他表示：「教練說過，選手們的目標是（進入小組前兩名）晉級超級輪」，並表示「無論如何都要進入東京巨蛋。如果實現了第一目標，就會有更大的目標。」

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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