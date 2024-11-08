日媒回顧首屆12強：21歲大谷飆21K震懾韓國之戰

▲大谷翔平參加首屆世界12強，且擔任日本開幕戰投手。（圖／世界棒壘總會提供）

記者王真魚／綜合報導

隨著2024世界12強賽即將於11月9日開打，日媒特別回顧「二刀流」大谷翔平在2015年首屆賽事的精彩表現。當時效力日本火腿的大谷，年僅21歲以太平洋聯盟投手三冠王之姿領銜日本隊投手群，兩度對戰韓國繳出13局無失分、21次三振的傲人成績，展現未來前進大聯盟的實力。

2015年首屆世界12強賽，日本武士隊以堅強陣容出征，投手輪值中除了大谷，還有當年沢村賞得主前田健太（廣島），還有菅野智之（巨人）、則本昂大（樂天）等一流投手。打線則由山田哲人（養樂多）、筒香嘉智（橫濱）、中村剛也（西武）、中田翔（火腿）等重砲擔綱。

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大谷在首輪對韓國之戰展現王牌實力，投出6局無失分、10次三振的好投，率隊以5-0大勝宿敵。日本隨後對墨西哥和委內瑞拉都上演逆轉秀，最終以5連勝之姿晉級。八強賽順利擊敗波多黎各，準決賽再度對上韓國。

這場關鍵戰役，大谷再度壓制韓國打線，繳出7局1安打無失分、11次三振的精彩表現，幫助日本取得3-0領先。然而在第9局，中繼投手陣卻出現崩盤，最終以3-4遭到逆轉，無緣決賽。季軍戰中，日本以大比分擊敗墨西哥，確保第三名。

最終冠軍戰由擁有金賢洙、金廣鉉等未來大聯盟好手的韓國，以8-0完封美國隊，成為首屆冠軍。個人獎項方面，日本隊由坂本勇人（巨人）獲選最佳守備球員，投出兩場無失分好投的大谷獲得最佳防禦率獎，中田則拿下打點王。

*球隊為當時所屬