我不是水貨！　老鷹選秀狀元里薩希轟33分寫NBA超狂新秀紀錄

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹本賽季開打前，以首輪第1順位「狀元籤」挑進來自法國的年輕前鋒里薩希(Zaccharie Risacher)，雖然開季一度表現低迷，但這位年僅19歲小將近期把握球隊人手短缺狀況，開始展現個人能力，7日對上紐約尼克之戰，里薩希全場轟下6記三分球在內的33分、7籃板、3助攻、3抄截、2阻攻，也幫助老鷹以121比116捍衛主場勝利。

開季飽受傷兵問題困擾的老鷹，近期開始提升狀元郎里薩希的上場時間與持球進攻比例，今日對上尼克之戰，他在上半場就個人砍進5顆三分球進帳22分，也幫助老鷹取得半場4分領先。

下半場尼克一度開始反撲並超前比分，但決勝期里薩希與老鷹當家球星楊恩(Trae Young)合力罰進7球穩住勝果，最終老鷹就以5分之差收下勝利。

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此戰里薩希表現出色，不僅單場轟下33分、7籃板、3助攻、3抄截、2阻攻，成為本屆新秀首位單場拿下30分者，更是老鷹隊史繼楊恩之後，首位能單場拿下30分的新秀。

更難能可貴的是，里薩希也成為NBA史上首位單場能至少投進6顆三分球，還砍下33分、7籃板、3助攻、3抄截、2阻攻的新秀球員。

▲老鷹選秀狀元里薩希爆砍33分，證明自己身手貨真價實。（圖／路透）