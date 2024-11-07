運動雲

>

我不是水貨！　老鷹選秀狀元里薩希轟33分寫NBA超狂新秀紀錄

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹本賽季開打前，以首輪第1順位「狀元籤」挑進來自法國的年輕前鋒里薩希(Zaccharie Risacher)，雖然開季一度表現低迷，但這位年僅19歲小將近期把握球隊人手短缺狀況，開始展現個人能力，7日對上紐約尼克之戰，里薩希全場轟下6記三分球在內的33分、7籃板、3助攻、3抄截、2阻攻，也幫助老鷹以121比116捍衛主場勝利。

開季飽受傷兵問題困擾的老鷹，近期開始提升狀元郎里薩希的上場時間與持球進攻比例，今日對上尼克之戰，他在上半場就個人砍進5顆三分球進帳22分，也幫助老鷹取得半場4分領先。

下半場尼克一度開始反撲並超前比分，但決勝期里薩希與老鷹當家球星楊恩(Trae Young)合力罰進7球穩住勝果，最終老鷹就以5分之差收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰里薩希表現出色，不僅單場轟下33分、7籃板、3助攻、3抄截、2阻攻，成為本屆新秀首位單場拿下30分者，更是老鷹隊史繼楊恩之後，首位能單場拿下30分的新秀。

更難能可貴的是，里薩希也成為NBA史上首位單場能至少投進6顆三分球，還砍下33分、7籃板、3助攻、3抄截、2阻攻的新秀球員。

▲老鷹選秀狀元里薩希。（圖／路透）

▲老鷹選秀狀元里薩希爆砍33分，證明自己身手貨真價實。（圖／路透）

關鍵字： NBA里薩希老鷹選秀狀元Zaccharie Risacher

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

體育運動精英獎入圍名單公布　拳后林郁婷力拚年度最佳女運動員

體育運動精英獎入圍名單公布　拳后林郁婷力拚年度最佳女運動員

林昀儒有新身份！　將成美國職業桌球普林斯頓革命隊共同老闆

林昀儒有新身份！　將成美國職業桌球普林斯頓革命隊共同老闆

河村勇輝NBA首度得分！　對決「詹皇之子」布朗尼靠兩罰開張

河村勇輝NBA首度得分！　對決「詹皇之子」布朗尼靠兩罰開張

康寧漢連兩戰猛繳大三元　活塞卻遭黃蜂米勒再見補籃絕殺

康寧漢連兩戰猛繳大三元　活塞卻遭黃蜂米勒再見補籃絕殺

勇士咖哩大神本季最強一役！　柯瑞27分7籃板9助攻率隊5連勝

勇士咖哩大神本季最強一役！　柯瑞27分7籃板9助攻率隊5連勝

「天兵」回歸NBA　溜馬傳出看上前勇士3冠中鋒麥基

「天兵」回歸NBA　溜馬傳出看上前勇士3冠中鋒麥基

謝淑薇飲恨出局　不敵溫網冠軍生涯首度無緣年終賽4強

謝淑薇飲恨出局　不敵溫網冠軍生涯首度無緣年終賽4強

林昀儒驚險擊敗德國邱黨　挺進WTT法蘭克福冠軍賽男單8強

林昀儒驚險擊敗德國邱黨　挺進WTT法蘭克福冠軍賽男單8強

快訊／大利多！中華男籃「保險難題」將解套　體育署確定補足差額

快訊／大利多！中華男籃「保險難題」將解套　體育署確定補足差額

TPBL職籃7人入選中華隊　齊文駿：不覺得這是贏PLG

TPBL職籃7人入選中華隊　齊文駿：不覺得這是贏PLG

路邊攔查違停車突遭攻擊　高雄警被「勾頸拖行百米」

熱門新聞

兄弟牛棚8局失守狂丟10分　5比10遭古巴隊逆轉

潘文輝受傷辭退12強　近期接受右肘TJ手術

道奇想留人！總教練羅伯斯明年約滿　球團盼續約

台鋼雄鷹要找日籍守備教練　評估自由球員補強

我不是水貨！　老鷹選秀狀元里薩希轟33分寫NBA超狂新秀紀錄

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟牛棚8局失守　遭古巴隊逆轉

2潘文輝辭退12強　近期右肘TJ手術

3道奇總管：希望延長羅伯斯合約

4台鋼要找守備教練　評估自由球員

5老鷹狀元里薩希　爆砍33分寫NBA紀錄

最新新聞

1潘文輝辭退12強　近期右肘TJ手術

2老鷹狀元里薩希　爆砍33分寫NBA紀錄

3兄弟牛棚8局失守　遭古巴隊逆轉

4高國豪變身歌手　唱攻城獅主題曲

5霹靂舞孫振　奪運動精英獎特別獎

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

古林睿煬奪中職年度MVP！見嬤驚喜現身獻花流男兒淚

林威助觀察富邦悍將秋訓　讚陳真日文問候、楊閔貽穿24號有感

林威助證實有台日其他球隊接觸　接任富邦副領隊：盼打造好文化

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366