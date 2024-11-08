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第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠

 

▲▼中信盃,黑豹旗,穀保家商。（圖／黑豹旗提供）

▲冠軍穀保家商拿下隊史上第四座冠軍獎盃！（圖／中信提供，下同）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗至今舉辦第12屆，為不少社團球員醞釀未來夢想！2024第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽受到康芮颱風攪局，四強賽與冠軍賽被迫安排同日舉行，對球員的體力、精神力都是相當考驗，穀保家商與平鎮高中再度上演世紀之戰精彩可期，最終穀保以14比9的懸殊比分擊敗平鎮，拿下隊史第四冠。

▲▼中信盃,黑豹旗,穀保家商。（圖／黑豹旗提供） 

▲冠軍隊與貴賓大合照。

這場比賽不僅是數據上的勝利，更是對高中棒球攻守戰略精彩對決，穀保的勝利並非偶然，首局邱立璿的投球幫助球隊攻下三分，迅速拉開領先，緊接著，第二局曾聖恩轟出黑豹旗冠軍戰史上首發全壘打，為比賽增添亮點，穀保沉穩掌控節奏，精準執行戰術，而平鎮高中也不甘示弱，緊追比分，展現頑強韌性，整場比賽，雙方球員水準之高、攻防激烈，演出一場精彩的打擊之戰，現場2千名觀眾看得都熱血沸騰。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽為全臺規模最大青棒賽事，自2013年首次舉辦以來，已成為培養台灣棒球新星的重要搖籃，像是今年（2024）中職新人王曾子祐、中華隊12強王牌投手王昱珉等菁英球員，都曾在黑豹旗崛起，證明了這項賽事對未來球星的影響力。

▲▼中信盃,黑豹旗,穀保家商。（圖／資料照）

▲平鎮高中第十屆時完成中信盃黑豹旗史上首次3連霸。（圖／資料照）

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽自創辦以來，因其不分級別的賽制，每年都吸引多個校隊、社團球隊熱情參與，賽場上滿滿的青春拼搏讓這項比賽成為眾人矚目的焦點。第十屆賽事中，桃園市平鎮高中更創下三連霸的紀錄，並與老對手穀保家商上演了緊張刺激的年度對決，讓每年的冠軍爭奪戰事緊張感拉高，此外，第十一屆更見證了中信實中的初登場，在僅訓練一個月的情況下出賽，其精英教練團隊和隊員的驚人表現更是令人刮目相看，為賽事增添了不少亮點。

▲▼中信盃,黑豹旗,穀保家商。（圖／黑豹旗提供）

▲女子組優勝南崁高中。

第十屆黑豹旗更見證了「女力崛起」的時代！創下118位女性參與的紀錄，不僅打破以往紀錄，也展現了黑豹旗賽事在性別平權上的努力，許多曾參與黑豹旗的「女黑豹」們，如今已在國際女棒賽事上發光發熱，證明了黑豹旗的培育成果。而今年首度增設的女子組別，更由桃園市南崁高中奪下首屆冠軍，為賽事寫下歷史新頁，也讓世人見證了台灣女子棒球的潛力與未來。中信盃黑豹旗將持續扮演著發掘人才、實現夢想的重要角色，為台灣棒球注入源源不絕的新血，成為高中生們實現棒球夢想、展示實力的最佳舞台！

關鍵字： 中信盃黑豹旗穀保家商

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